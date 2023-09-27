شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ طرح نظام التشغيل Windows 11 مع AI CoPilot للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
وقال التقرير، أطلقت Microsoft أخيرًا برنامج Copilot وهو مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل Windows 11، وقد تم تصميم Copilot لمساعدة المستخدمين على إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة من خلال تقليل الاحتكاك وتوفير استجابات مخصصة وتحسين الكفاءة العامة ، بالإضافة إلى Copilot، يتضمن تحديث Windows 11 الجديد أيضًا تحسينات على الرسام وأداة القطع والصور ودعم إضاءة RGB ومستكشف الملفات المعاد تصميمه والعديد من الميزات الأخرى.
وسوف يدمج برنامج Copilot بشكل فريد سياق الويب وذكاءه، وبيانات العمل الخاصة بك وما تفعله في الوقت الحالي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتقديم مساعدة أفضل مع وضع خصوصيتك وأمانك في المقدمة، وستكون تجربة بسيطة وسلسة، متوفر في Windows 11 وMicrosoft 365 وفي متصفح الويب الخاص بنا مع Edge وBing، وفقا لما يشير منشور المدونة الرسمي.
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