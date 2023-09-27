شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ طرح نظام التشغيل Windows 11 مع AI CoPilot للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Microsoft تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل Windows 11 يتضمن أكثر من 150 ميزة جديدة، بما في ذلك المساعد الذى يعمل بالذكاء الاصطناعي والمسمى Copilot ، ويعمل هذا التحديث على تحسين التطبيقات المضمنة، مما يجعل المهام أسهل ويعزز تجربة المستخدم الشاملة لتعزيز الإنتاجية، وفقا لتقرير indiatoday.

وقال التقرير، أطلقت Microsoft أخيرًا برنامج Copilot وهو مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل Windows 11، وقد تم تصميم Copilot لمساعدة المستخدمين على إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة من خلال تقليل الاحتكاك وتوفير استجابات مخصصة وتحسين الكفاءة العامة ، بالإضافة إلى Copilot، يتضمن تحديث Windows 11 الجديد أيضًا تحسينات على الرسام وأداة القطع والصور ودعم إضاءة RGB ومستكشف الملفات المعاد تصميمه والعديد من الميزات الأخرى.

ويوفر تحديث Windows 11 الجديد أكثر من 150 ميزة جديدة، بما في ذلك دمج برنامج Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي في جهاز الكمبيوتر. وفقًا لمايكروسوفت سيجلب هذا التحديث إمكانات Copilot والتجارب الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات مثل Paint وPhotos وClipchamp والمزيد مباشرةً على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows.

وسوف يدمج برنامج Copilot بشكل فريد سياق الويب وذكاءه، وبيانات العمل الخاصة بك وما تفعله في الوقت الحالي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتقديم مساعدة أفضل مع وضع خصوصيتك وأمانك في المقدمة، وستكون تجربة بسيطة وسلسة، متوفر في Windows 11 وMicrosoft 365 وفي متصفح الويب الخاص بنا مع Edge وBing، وفقا لما يشير منشور المدونة الرسمي.