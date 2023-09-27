شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى: منصة X الأكثر فى بث المعلومات المضللة مقارنة بغيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الممكن أن تجد شركة X المعروفة سابقًا باسم Twitter، نفسها قريبًا فى مأزق مع مسؤولى الاتحاد الأوروبى بسبب كمية المعلومات الخاطئة على منصتها، وتلعب المنصة دورًا كبيرًا فى انتشار المعلومات الخاطئة، وفقًا لتقرير جديد للاتحاد الأوروبى، وفقا لتقرير engadget.

شارك الاتحاد الأوروبى النتائج التى توصل إليها فى تقريره الأول حول تعامل المنصات مع المعلومات الخاطئة والمضللة كجزء من قانون الخدمات الرقمية، ويتطلب القانون الشامل، الذى دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، من المنصات الكبرى الكشف عن تفاصيل حول تعاملها مع المعلومات المضللة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت العشرات من الشركات على "قواعد الممارسة" الطوعية بشأن المعلومات المضللة، وأعلنت X فى شهر مايو أنها ستنسحب من الاتفاقية، على الرغم من أن الشركة قالت إنها ستلتزم بسياسات التضليل الأكثر صرامة المطلوبة بموجب DSA.

ووجد التقرير أن X تفوقت على العديد من أقرانها الأكبر عندما يتعلق الأمر بحجم المعلومات المضللة على منصتها، والمشاركة التى تجتذبها هذه المنشورات، وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، فى بيان: "X هى المنصة التى تحتوى على أكبر نسبة من المنشورات الخاطئة والمضللة". ووجد التقرير أيضًا أن X احتل المرتبة الأعلى فى إمكانية اكتشاف المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، يليه فيسبوك وإنستجرام.

ولم يستجب X لطلب التعليق وفى سلسلة من التغريدات من حساب الشؤون العالمية الخاص بها، اعترضت الشركة وقالت إنها لا تزال "ملتزمة بالامتثال لـDSA.

وقالت جوروفا فى بيان لها إن جميع المنصات الرئيسية بحاجة إلى "تعديل تصرفاتها لتعكس أن هناك حربًا فى الفضاء المعلوماتى تُشن ضدنا". وقالت أن الانتخابات المقبلة داخل الاتحاد الأوروبى "ستكون اختبارًا مهمًا للمدونة التى لا ينبغى للموقعين على المنصات أن يفشلوا فيها".

وقالت أيضًا إن ماسك لن يكون "بعيدًا عن المأزق" لمجرد انسحاب تويتر من مدونة الممارسات، وفقًا للتعليقات التى أوردتها صحيفة الجارديان. "رسالتى إلى Twitter/X هى أنه عليك الامتثال وسنراقب ما تفعله".