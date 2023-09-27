شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكرى 25 لإنشاء Google.. ما لا تعرفه عن أكبر محرك بحث في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محرك البحث جوجل اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 بالذكرى 25 لإنشاء Google وذلك في تقليد سنوي تحرص فيه جوجل على الاحتفال به سنويا، وقد خصصت شركة جوجل "دودل" مخصص لذلك يظهر على واجهة محرك البحث عند فتح الموقع الإلكتروني الخاص بها.





الذكرى 25 لإنشاء Googleفي 27 سبتمبر 1998، أسس لاري بايج وسيرجي برين شركة جوجل، وذلك داخل جراج منزل "برين" في كاليفورنيا، ومنذ ذلك الوقت أصبحت جوجل واحدة من أكبر الشركات في العالم، وأكثرها تأثيرًا على حياتنا اليومية.





معلومات عن الشركة فى الذكرى 25 لإنشاء Google- شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل.

- يقع المقرّ الرئيسي للشركة، والذي يحمل اسم جوجل بليكس، في مدينة "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا.

- وصل عدد موظفيها الذين يعملون دوامًا كاملًا في 31 مارس عام 2009 إلى 20,164 موظفًا.

- تأسست هذه الشركة على يد كل من لاري بايج وسيرجي برين عندما كانا طالبين بجامعة ستانفورد.

-في 19 من أغسطس عام 2004، طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام ابتدائي، لتجمع الشركة بعده رأس مال بلغت قيمته 1.67 مليار دولار أمريكي، وبهذه القيمة وصلت قيمة رأس مال الشركة بأكملها إلى 23 مليار دولار أمريكي.

-هى واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب أمازون، أبل، ميتا، ومايكروسوفت.

-اتخذت الشركة شعارًا غير رسمي «لا تكن شريرًا» (بالإنجليزية: Don't Be Evil)‏ حيث وضعه أحد الموظفين السابقين ويُدعى بول باوكايت، وهو أيضًا أول مهندس لخدمة البريد الإلكتروني جي ميل في أكتوبر 2015.

- في عام 2006، استحوذت شركة جوجل على شركة كي هول إنك التي طورت منتجًا يحمل اسم إيرث فيور والذي أعادت شركة جوجل طرحه تحت اسم جوجل إيرث في عام 2005.

- في أواخر عام 2006، اشترت شركة جوجل موقع الويب اليوتيوب الخاص بأفلام الفيديو مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي.

- كما استحوذت في 2014 على شركة ديب مايند للتكنولوجيا وحولتها إلى جوجل ديب مايند

- في سبتمبر عام 2007، طرحت شركة جوجل خدمة آد سينس فور موبايل التي توفرها لشركائها المتخصصين في مجال النشر لكي تمنحهم القدرة على كسب الربح من مواقع الويب الخاصة بهم من خلال إدراج الإعلانات النصية الخاصة بالأجهزة المحمولة بها. علاوةً على ذلك.