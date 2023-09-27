تكنولوجيا: هاتف Realme 12 Pro Plus يأتي بكاميرة periscope وسعر 273 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط Realme لإطلاق اثنان من الإصدارات المميزة بكاميرة periscope، والتي تتضمن هاتف Realme 12 Pro Plus المتوسط الذي يتوفر بسعر 273 دولار تقريباً.

أشارت التقارير التي جاءت حتى الآن إلى أن شركة Realme تخطط لإطلاق هاتفي Realme GT 5 Pro وRealme 12 Pro Plus خلال الفترة القادمة بكاميرة periscope.

ويعد هاتف Realme GT 5 Pro من الإصدارات المميزة المرتقبة من الشركة، حيث يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3.

من جانب أخر يعد هاتف Realme 12 Pro Plus من الإصدارات المتوسطة، ولقد أوضحت التسريبات الأخيرة التي نشرت عبر “Digital Chat Station” أن هذا الإصدار ينطلق للأسواق بسعر يبدأ من 273 دولار تقريباً.

ولقد رصد هاتف Realme 12 Pro Plus في بعض التسريبات المصورة التي أوضحت تصميم هذا الإصدار بوحدة كاميرة رئيسية بتصميم دائري كبير الحجم في الجهة الخلفية، على أن يضم الجزء العلوي من وحدة الكاميرة اثنان من المستشعرات وفلاش LED.

بينما يضم الجزء السفلي العدسات الخاصة بمستشعر periscope telephoto والذي يتميز بتصميم مستطيل.

ومن المتوقع أن ينطلق النموذج الرئيسي من هاتف Realme 12 Pro Plus بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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