شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكرى 25 لإنشاء Google.. رحلة ربع قرن من البحث على الإنترنت وتغيير العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Google .. أسسها لاري بيج وسيرجي برين، العقلان اللامعان وراء رؤية عملاق التكنولوجيا اللذين التقيا كطلاب دكتوراه في غرفة نوم بجامعة ستاندفورد، فيما كشفت شركة جوجل عن رسم شعار مبتكر خاص يمثل تطور شعارها على مدار 25 عامًا، حيث تعرض جميع شعاراتها منذ البداية وحتى الآن.





رحلة إنشاء Googleفي الوقت الحاضر، في العصر الرقمي، يكاد يكون من المستحيل تصفح الويب أو المشاركة في أنشطة عبر الإنترنت دون مواجهة اسم "Google"، وباعتباره محرك البحث الأكثر شعبية في العالم، أصبح Google جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي أحدثت ثورة في طريقة وصولنا إلى المعلومات، والتواصل مع الآخرين، والتنقل في عالم الإنترنت، وفيما يلى نلقي نظرة فاحصة على Google وتاريخها ومجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي جعلت منها قوة حقيقية في صناعة التكنولوجيا.





صعود جوجل:تأسست جوجل في عام 1998 على يد لاري بيج وسيرجي برين، وهما حاصلان على درجة الدكتوراه، طلاب في جامعة ستانفورد، في البداية، بدأت Google كمشروع بحثي يسمى Backrub، وكان هدفه إحداث ثورة في البحث على الإنترنت، وكان التقدم المذهل في خوارزمية PageRank، التي أعطت الأولوية لصفحات الويب على أساس مدى ملاءمتها، سبباً في نجاح جوجل.





بحث جوجل:يعد بحث Google المنتج الأساسي الذي جعل من Google اسمًا مألوفًا.

بفضل واجهته البسيطة والفعالة، يقدم بحث Google نتائج دقيقة وذات صلة بسرعة البرق.

يستخدم محرك البحث خوارزميات معقدة وتقنيات التعلم الآلي لفهم استفسارات المستخدم وتوفير المعلومات الأكثر صلة.

خدمات ومنتجات جوجل:

بريد جوجل:يعد Gmail واحدًا من خدمات البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا على مستوى العالم، وهو معروف بواجهته سهلة الاستخدام ومرشحات البريد العشوائي القوية ومساحة التخزين الواسعة، فهو يوفر ميزات مثل التصنيفات والمرشحات والتكامل مع خدمات Google الأخرى.





خرائط جوجل:لقد غيرت خرائط Google الطريقة التي نتنقل بها ونستكشف بها العالم. فهو يوفر خرائط تفصيلية واتجاهات خطوة بخطوة وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي وصور التجوّل الافتراضي، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن للمسافرين والركاب.





جوجل درايف:يوفر Google Drive خدمة التخزين السحابي، مما يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات والوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت. كما يوفر أيضًا ميزات التعاون، مما يتيح التحرير في الوقت الفعلي ومشاركة المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.





صور جوجل:يوفر تطبيق صور Google مساحة تخزين غير محدودة للصور ومقاطع الفيديو، مع إمكانات البحث والتنظيم المتقدمة. يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتصنيف وإنشاء الألبومات والصور المجمعة والرسوم المتحركة تلقائيًا.





جوجل كروم:يعد Google Chrome متصفح الويب الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، وهو معروف بسرعته وأمانه ومجموعة واسعة من الإضافات، فهو يوفر مزامنة سلسة عبر الأجهزة وواجهة سهلة الاستخدام.





مساعد جوجل:Google Assistant هو مساعد افتراضي يستخدم معالجة اللغة الطبيعية للإجابة على الاستفسارات وتنفيذ المهام، وهو متوفر على الهواتف الذكية ومكبرات الصوت الذكية والأجهزة الذكية الأخرى، ويقدم مساعدة شخصية وراحة يتم التحكم فيها عن طريق الصوت.

فقد تطورت Google من مشروع بحثي صغير إلى شركة تكنولوجية عالمية عملاقة، لتشكل الطريقة التي نتفاعل بها مع المعلومات والتكنولوجيا، ون خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة، أحدثت Google تأثيرًا كبيرًا على جوانب مختلفة من حياتنا، بدءًا من الاتصال والإنتاجية وحتى التنقل والترفيه. مع استمرار Google في ابتكار وتوسيع عروضها، فإنها تستعد للبقاء في طليعة المشهد الرقمي، وتمكين المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات.