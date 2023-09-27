أداة مجانية لحماية خصوصية WhatsApp على واتس ويب

WhatsApp هو أبرز برنامج محادثات على الإطلاق وتقريبًا التطبيق موجود على كل هاتف ذكي حول العالم أيًا كان نوعه، حتى ان العديد من الأماكن تعتمد واتساب كوسيلة محادثات سريعة شبه رسمية، لذلك صار الواتس شيء أساسي في أي مكان، ولكن مع التكنولوجيا يجب ان نبحث عن الخصوصية، وهنا نتحدث عن خصوصية استعمال تطبيق واتس آب وخاصة واتساب ويب، خاصة في أماكن العمل يمكنك ترك واتس ويب يعمل على جهازك وتذهب في أي مكان بعيدًا عن مكتبك والذي قد يجذب عين أي زميل او زميلة عمل متطفلة، ولهذا نريد ان نشرح أداة ممتازة من أجمل حماية خصوصية التطبيق لديك فتابع معنا.

أداة حماية خصوصية WhatsApp على واتساب ويب

هي أداة ظهرت على متجر إضافات جوجل كروم متخصصة في حماية واتس ويب من المتطفلين، تعتمد على ان تقوم بتغطية وعمل Blur على كل الرسائل وكل الصور والأسماء والأرقام وأي شيء يخص المحادثات الخاصة بك، بالتالي وانت في أي مكان يمكنك فتح واتساب بحريتك على الكمبيوتر والتحدث مع كل من تعرفهم ولن يستطيع أي شخص ان يسترق النظر الى محادثاتك وستحافظ على خصوصيتك بالكامل، الأداة تمتلك العديد من المزايا التي تجعلها اختيار موفق لحماية خصوصيتك بدون ان تخاف على أن يتسرب أي جزء من بياناتك نهائيًا، نتحدث عن أداة Privacy Extension for WhatsApp Privacy المتوفرة على متجر اضافات جوجل ومايكروسوفت ايدج مع وجود أداة مشابهة على متصفح فايرفوكس.

السعر: Free

مطور التطبيق: by: luteyguillory8j3 السعر: Free

مميزات الأداة

اخفاء كل الرسائل في المحادثات بدون استثناء

اخفاء آخر الرسائل التي تصلك

اخفاء الصور والوسائط في رسائلك

اخفاء الصور والوسائط في معرض الوسائط الخاص بالواتس

اخفاء النص الذي تكتبه

اخفاء الصور الشخصية في المحادثات

اخفاء اسماء من يراسلونك والمجموعات المُنضم لها

وضع كلمة مرور عندما تقوم بفتح واتس ويب

الأداة مجانية الاستعمال لا تطلب اشتراكات او ان تقوم بشرائها

شرح الأداة

الأداة أبسط ما يكون انت فقط تقوم بتحميلها وتفعيل المزايا الموجودة بها، انتهى الشرح هل تريد شيئًا آخر؟ حمل الأداة وقم بتفعيل أي ميزة تريد وبناء عليها سيتم اخفاء ما تريده من المحادثة او الشاشة امامك، ولن يتم ازالة الـBlur او الاخفاء هذا الا عندما تقف بمؤشر الفأرة على هذا الجزء وعندما تبتعد بمؤشر الفأرة سيتم اخفاء هذا الجزء من جديد مباشرة بدون تأخير، هكذا تضمن ان كل رسائل WhatsApp الخاصة بك في أمان ولن يستطيع أي شخص الوصول اليها.

في حالة انك ستترك جهازك مثلًا وتريد حماية أكبر فما عليك الا اغلاق واتساب ويب ولن يستطيع أحد فتحه الا بكلمة مرور مخصصة تخصصها أنت من خلال الأداة، بالتالي هذا يضمن ان كل محادثاتك وكل رسائلك لن تظهر الا لك انت فقط ولن يستطيع احد الوصول اليها الا من خلال وجودك انت، إضافة الى ذلك ان نسيت كلمة المرور ستقوم الأداة بإرسالها لك على رقمك على الواتس الخاص بك بالتالي لن تستطيع فتح واتس ويب بدون ان تفتحه على الهاتف، هكذا تضمن لك الأداة حماية كاملة لرسائلك وخصوصيتها

حماية خصوصية واتساب

كما قلنا ان استعمال أداة لحماية الخصوصية أمر مهم لكن ان اردت حماية WhatsApp لديك بشكل كامل لا تنسى ان تترك التطبيقات المزيفة المُعدلة منه والتي ستكون ضررًا كبيرًا على خصوصيتك، تطبيقات مثل واتساب الذهي او واتساب عمر او واتساب النجم كلها تطبيقات ضارة على خصوصيتك، اجعل تنزيل واتساب دائمًا هو تنزيل النسخة الرسمية له سواء من على متجر Google Play او من على متجر App Store ولا تُحمل أي نُسخ مُعدلة بحجة انها تُعطيك مزايا اضافية، قد يكون خلف هذه المزايا ثغرة تمكنهم من سرقة بياناتك ومعلوماتك.

الخلاصة

تطبيق WhatsApp تحول من تطبيق محادثات عادي الى جزء كبير من حياتنا، في العمل او في المنزل او في أي مكان انت تستعمل واتساب سواء على الهاتف او واتس ويب على الكمبيوتر او أي شيء، لذلك صار الاهتمام بالخصوصية عليه أمرًا مهمًا، ولهذا دائمًا ما تجدنا نتحدث في هذه النقطة الخصوصية ثم الخصوصية ثم الخصوصية، اهتم بخصوصية التطبيق عندك واهتم بخصوصية محادثاتك فستحتاج الى هذه الخصوصية.