شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تسمح لك ميتا حذف حساب ثريدز الخاص بك دون مغادرة انستجرام ؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط Meta للسماح لمستخدميها بحذف حساب Threads الخاص بهم دون الحاجة إلى مغادرة Instagram قريبا.

وتم إطلاق منصة الوسائط الاجتماعية المستندة إلى النصوص Threads التابعة لشركة Meta، في يوليو من هذا العام وتهدف إلى المنافسة الشديدة مع Twitter.

وحصل التطبيق على ملايين التنزيلات خلال 5 أيام من إطلاقه، وسمح للأشخاص بإنشاء حساب Threads بسهولة إذا كانوا من مستخدمي Instagram وبالنسبة إلى الأشخاص غير المتمرسين، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Instagram الخاصة بك لاستخدام Threads وفقا لتقرير Indiatoday.

ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي تحدث عنه جميع مستخدمي Threads هو حقيقة أنه بمجرد إنشاء حساب Threads، لن يكون هناك رجعة حيث لا يمكنك حذف حسابك دون الحاجة أيضًا إلى مغادرة Instagram. بمعنى آخر، إذا قام المستخدم بحذف حساب Threads الخاص به، فسيتم حذف حساب Instagram الخاص به أيضًا تلقائيًا.

ولكن وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن هذا على وشك التغيير قريبًا وفقا لتخطيط ميتا .

المواضيع سوف تسمح للمستخدمين بحذف الحسابات

ووفقًا لتقرير Tech Crunch، تخطط Meta للسماح للمستخدمين بحذف حسابات Threads الخاصة بهم دون الحاجة إلى حذف حسابات Instagram أيضًا بحلول نهاية هذا العام وفقا لما قاله ميشيل بروتي، كبير مسؤولي الخصوصية للمنتج في Meta، المنشور عن خطط الشركة.

وفي حديثه عن سبب عدم ظهور الميزة مع إطلاق Threads نفسه، قال Protti إنه كان "صعبًا للغاية" السماح بحذف حساب Threads دون أي تأثير على Instagram ، ومن ثم، فقد أولى فريق Meta "اهتمامًا خاصًا لضمان استمرار قدرة المستخدم على ممارسة حقوق الحذف الخاصة به، عن طريق إلغاء تنشيط الحساب لإخفاء كل المحتوى نوعًا ما، أو تعيينه على خاص أو حذف المواضيع الفردية."





المواضيع وتشابه تويترالمواضيع لديها العديد من الميزات التي تشبه تويتر على سبيل المثال، يتم تقسيم خلاصة المحتوى في التطبيق المملوك لـ Meta إلى قسمين "لك" و"المتابعة". "تتيح لك خلاصتك على المواضيع عرض المشاركات من الملفات الشخصية الأخرى، الآن مع خيارين بالنسبة لك، يمكنك عرض خلاصة المواضيع لديك والتي تتضمن مزيجًا من المنشورات من الملفات الشخصية التي اخترت متابعتها والحسابات الموصى بها، و سيظهر ما يلي فقط قالت الشركة أثناء الإعلان عن هذه الميزة: "منشورات الأشخاص الذين تتابعهم بترتيب زمني".

وبصرف النظر عن هذا، أعلنت Threads أيضًا عن طرح ميزة الترجمات وكجزء من هذا، ستتم تلقائيًا ترجمة منشورات المواضيع الموجودة في موجز المستخدم باللغة التي تمت كتابتها بها وإعدادات اللغة الخاصة بالشخص الذي يشاهدها.

وبالتالي، إذا رأيت موضوعًا بلغة مختلفة، وكانت لغتك متاحة كترجمة، فيمكنك الضغط على زر الترجمة في أسفل يمين المنشور أو الرد لرؤيته.

كما يسمح كل من Threads وTwitter للمستخدمين بالتفاعل مع المنشورات بعدة طرق بما في ذلك الإبلاغ والإعجاب والتعليق، كان كلا التطبيقين عبارة عن تطبيقات وسائط اجتماعية تعتمد على النصوص، ولكن مؤخرًا سمح تويتر (المعروف الآن باسم X) للمستخدمين أيضًا بتحميل مقاطع فيديو طويلة.