شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تصدر تحديثًا لمعالجة ثغرات عدد من أنظمة متصفح Chrome والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت جوجل تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح "Chrome" لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وتتضمن التهديدات إمكانية المهاجم استغلال الثغرات لتنفيذ الآتي:

تجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow).

ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة.

وقد نبه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من هذه الثغرات، ورفع مستوى التهديد إلى (عالٍ جدًا)

الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (117.0.5938.132) لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux، حيث أصدرت جوجل توضيحًا للتحديث اللازم يمكن الاطلاع عليه من هنا.