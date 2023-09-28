علوم وتكنولوجيا

جوجل تصدر تحديثًا لمعالجة ثغرات عدد من أنظمة متصفح Chrome

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تصدر تحديثًا لمعالجة ثغرات عدد من أنظمة متصفح Chrome والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت جوجل تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح "Chrome" لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وتتضمن التهديدات إمكانية المهاجم استغلال الثغرات لتنفيذ الآتي:

  • تجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow).
  • ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة.

وقد نبه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من هذه الثغرات، ورفع مستوى التهديد إلى (عالٍ جدًا)

الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (117.0.5938.132) لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux، حيث أصدرت جوجل توضيحًا للتحديث اللازم يمكن الاطلاع عليه من هنا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا