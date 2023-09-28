شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تصدر تحديثًا لمعالجة ثغرات عدد من أنظمة متصفح Chrome والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت جوجل تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح "Chrome" لأنظمة Windows, Mac, Linux.
وتتضمن التهديدات إمكانية المهاجم استغلال الثغرات لتنفيذ الآتي:
- تجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow).
- ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة.
وقد نبه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من هذه الثغرات، ورفع مستوى التهديد إلى (عالٍ جدًا)
الإجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (117.0.5938.132) لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux، حيث أصدرت جوجل توضيحًا للتحديث اللازم يمكن الاطلاع عليه من هنا.