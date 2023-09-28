شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Jam" الجديدة من Spotify وكيف تعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Spotify عن ميزة جديدة تسمى Jam، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء جلسات استماع في الوقت الفعلي ويمكن لأشخاص آخرين الانضمام إليها "من أي مكان" يتواجدون فيه، وفقاً لموقع 9to5mac.

وتعد Jam، عبارة عن جلسة استماع مخصصة في الوقت الفعلي يمكن لأي مجموعة الاستماع إليها معًا، ويعتمد Jam على بعض الميزات الاجتماعية الشائعة، ويجمعها مع تقنية التخصيص لدينا لجعل الاستماع مع الأصدقاء أفضل من أي وقت مضى، سيتمكن المشتركون المميزون من دعوة الآخرين للمساهمة من خلال قائمة انتظار مشتركة، والاستمتاع بتجربة موسيقية مصممة حصريًا لكل من يستمع.

يتوفر Jam لمستخدمي Spotify Free وSpotify Premium، ولكن يمكن لمشتركي Premium فقط بدء جلسة Jam وتقديم مساهمات في قائمة الانتظار المشتركة.

ويمكن بدء جلسات Jam في تطبيق Spotify عن طريق اختيار أغنية أو قائمة تشغيل ثم الضغط على قائمة النقاط الثلاث أو أيقونة مكبر الصوت، ومن هناك، يمكنك دعوة أشخاص آخرين للانضمام إلى جلسة Jam والبدء في إدارة قائمة الانتظار.

سيُطلب من الأشخاص المتصلين بشبكة Wi-Fi نفسها الانضمام إلى Jam على أجهزتهم عند فتح تطبيق Spotify و يمكنك أيضًا بدء المشاركة من خلال قيام شخص ما بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو من خلال مشاركة رابط معه عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي.

عندما ينضم شخص ما إلى جلسة Jam، سيكون لديه خيار الاستماع عبر نفس مكبر الصوت مثل المضيف إذا كانا في نفس الغرفة، وبخلاف ذلك، يمكنهم الاستماع عبر أجهزتهم الخاصة أو سماعات الرأس أو مكبر الصوت.

يتمتع "مضيف" جلسة Jam بالتحكم الكامل في من يمكنه الانضمام إلى الجلسة ويمكنه تغيير ترتيب قائمة الانتظار وإزالة الأغاني من قائمة الانتظار تمامًا، ويمكن للمضيف أيضًا تمكين "عناصر تحكم الضيف" التي تمنح الأشخاص الآخرين القدرة على إعادة ترتيب ترتيب قائمة الانتظار.

تشبه ميزة "Jam" الجديدة من Spotify في كثير من النواحي ميزة SharePlay، التي تتكامل مع Apple Music للسماح بالاستماع التعاوني، في iOS 17، تدعم Apple Music الآن أيضًا SharePlay عبر CarPlay للسماح للأشخاص الآخرين في السيارة بالمساهمة في قائمة الانتظار، وفي الإصدار المستقبلي من iOS 17، ستضيف Apple Music أيضًا دعمًا لقوائم التشغيل التعاونية.

سيتم طرح Jam ابتداءً من اليوم، ويمكنك تنزيل أحدث إصدار من تطبيق Spotify من App Store.