شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيف تتخلص من قنوات واتساب المزعجة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق WhatsApp رسميًا ميزة القنوات الخاصة به في عدد من دول العالم مؤخرًا، وتتيح هذه الميزة الجديدة للأفراد تلقي التحديثات المهمة بطريقة أكثر تخصيصًا، وتؤكد شركة Meta، الشركة الأم لتطبيق WhatsApp، على هدفها المتمثل في إنشاء خدمة بث خاصة باستخدام ميزة قنوات WhatsApp.

ما هي قنوات الواتساب تعمل ميزة القنوات كأداة بث أحادية الاتجاه، مما يمكّن المسؤولين من مشاركة مجموعة متنوعة من المحتوى بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، وتعمل الشركة بنشاط على تطوير دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في اكتشاف القنوات التي تتوافق مع تفضيلاتهم.

وسيمكن هذا الدليل المستخدمين من استكشاف القنوات المتعلقة بهواياتهم وفرقهم الرياضية المفضلة وتحديثات السلطة المحلية والمزيد، وعلاوة على ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار الانضمام إلى قنوات WhatsApp من خلال اتباع روابط الدعوة المشتركة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو عبر الإنترنت.

يمكنك بسهولة متابعة قناة WhatsApp، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إلغاء متابعة قناة، فيمكنك القيام بذلك أيضًا من خلال بعض الخطوات السهلة، ويمكنك اختيار إلغاء متابعة القناة في أي وقت، عند إلغاء المتابعة، لن تتلقى إشعارات أو ترى تحديثات بعد الآن في قسم القنوات ضمن علامة تبويب التحديثات.

خطوات إلغاء متابعة قناة واتساب

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.

2. انتقل الآن إلى علامة التبويب التحديثات.

3. بعد ذلك افتح القناة التي ترغب في إلغاء متابعتها.

4. الآن اضغط على قائمة النقاط الثلاث وحدد إلغاء المتابعة.

5. وأخيرًا قم بالتأكيد بالضغط على إلغاء المتابعة.