شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تحميل ملصقات المولد النبوى الشريف عبر واتساب.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، ومع كل احتفال يحرص الناس على شراء الحلوى وتبادل التهاني، وفي العصر الرقمي تسمح تطبيقات مثل WhatsApp المملوكة لشركة Meta للمستخدمين بالبقاء على اتصال مع أحبائهم من خلال السماح لهم بالتواصل بسهولة.

إليك كيفية تحميل ملصقات واتساب..

قم بتعزيز رسالتك باتباع دليل البحث عن ملصقات واتساب التي تختارها وتحديد موقعها واختيارها وتنزيلها وحفظها لمشاركتها معهم.

افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي وافتح أي دردشة فردية

اضغط على أيقونة "Smiley" الموجودة في الزاوية اليسرى من منطقة الكتابة

اضغط على أيقونة الملصقات الموجودة بجوار زر GIF في أسفل الشاشة.

بمجرد الانتهاء، اضغط على أيقونة "+" من الجزء العلوي الأيمن من قسم الملصقات

انتقل للأسفل حتى النهاية وانقر على "الحصول على المزيد من الملصقات".

بعد البحث عن "ملصقات واتساب للمولد النبوي" قم بتنزيل ما يعجبك

افتح حزمة الملصقات التي تم تنزيلها وانقر على خيار Add to WhatsApp

بمجرد الانتهاء، عد إلى واتساب وأرسل الملصق

لمستخدمي آيفون

بينما يسمح أندرويد باستخدام حزم ملصقات واتساب التابعة لجهات خارجية، حيث تفرض آبل قيودًا على استخدامها.

كيفية تنزيل ملصقات المولد النبوي على الواتس آب على الأندرويد

أولاً، افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك الذكي وافتح أي دردشة فردية

بعد ذلك، اضغط على أيقونة "Smiley" الموجودة في الزاوية اليسرى من منطقة الكتابة

اضغط على أيقونة الملصقات الموجودة بجوار زر GIF في أسفل الشاشة.

بمجرد الانتهاء، اضغط على أيقونة "+" من الجزء العلوي الأيمن من قسم الملصقات

انتقل الآن للأسفل حتى النهاية وانقر على "الحصول على المزيد من الملصقات".

بعد هذا البحث عن "ملصقات واتساب لعيد الميلاد" وقم بتنزيل ما يعجبك

افتح حزمة الملصقات التي تم تنزيلها وانقر على خيار Add to WhatsApp

بمجرد الانتهاء، عد إلى واتساب وأرسل الملصق لمستخدمي آيفون

بينما يسمح أندرويد باستخدام حزم ملصقات واتساب التابعة لجهات خارجية، تفرض آبل قيودًا على استخدامها.

كذلك إذا كنت من مستخدمي iOS، لا يزال بإمكانك وضع علامة على أي ملصق تم استلامه كمفضل وتوزيعه على الآخرين.

للحصول على هذه الملصقات، لديك خيار استخدام جهاز أندرويد ثانوي أو طلب المساعدة من مستخدم هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد. يمكنهم اتباع الخطوات السابقة ثم مشاركة الملصقات معك على واتساب.