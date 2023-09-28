تكنولوجيا: هاتف oppo A18 يظهر لأول مرة بتصميم ومواصفات مألوفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف جديد من مجموعة oppo A لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو يحمل مواصفات مبتدئة. يعد هاتف oppo A18 أحدث إصدار من العلامة التجارية ويحمل مواصفات متطابقة تقريبًا مثل هاتف oppo A38 الذي ظهر لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر.

يحتوي هاتف oppo A18 على شاشة IPS LCD بحجم 6.56 بوصة ودقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. توجد فتحة على شكل قطرة ماء في الجزء العلوي للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل بينما يحمل الجزء الخلفي كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

تم تجهيز هاتف oppo A18 بنفس معالج Helio G85 مثل A38 ويتميز الهاتف بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت وتخزين بسعة 128 جيجابايت قابل للتوسيع بشكل أكبر عبر فتحة microSD.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة واجهة ColorOS 13.1 استنادًا إلى نظام Android 13، ويضم الهاتف أيضًا بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

يتوفر هاتف oppo A18 باللونين الأسود والأزرق. لم يتم الكشف عن الأسعار بعد ولكن يمكننا أن نفترض أنه سيتم مشاركة المعلومات في الوقت المناسب.

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