تكنولوجيا: سوني تقدم تطبيق Video Creator إلى هاتف Xperia 1 V

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سوني هاتف Xperia 5 V بتطبيق جديد يسمى Video Creator. ولقد أتاح هذا التطبيق إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بسرعة وسهولة، ولكنه كان متاحًا فقط على أحدث الهواتف الذكية الرائدة.

واليوم، قام التطبيق أخيرًا بتوسيع نطاق توفره وهو متاح الآن للتنزيل على Google Play لجميع مستخدمي الهاتف الذكيSony Xperia 1 V.

يعد Video Creator بالسماح لك “بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة بسرعة وسهولة” لوسائل التواصل الاجتماعي. ويحتوي التطبيق على ميزة تسمى “التحرير التلقائي” والتي تجمع مقاطع الفيديو القصيرة معًا تلقائيًا وتضيف الموسيقى والمؤثرات.

يوفر التطبيق أيضًا بعض أشرطة تمرير التعريض والتباين الأساسية ويمكنه قص الفيديو وتصديره بأحجام وتنسيقات متعددة.

إذا لم تكن تمتلك هاتف Xperia 1 V، فلن يُسمح لك بتنزيل التطبيق من Google Play.

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