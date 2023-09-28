تكنولوجيا: مشتركين PlayStation Plus يحصلون على مزيج من ألعاب الرعب وRPG وألعاب المحاكاة في أكتوبر 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتنافس شركات مايكروسوفت وسوني ونينتندو بشدة لجذب اللاعبين وزيادة مبيعاتهم. ولقد تم تسريب الألعاب التي ستقدمها سوني لمشتركي PS Plus في أكتوبر 2023.

كانت سوني قد كافحت لفترة من الوقت لإرضاء اللاعبين، وواجهت انتقادات بأن PS Plus “غير ضروري“.. لذا، فهي تأمل في استعادة قلوب اللاعبين بهذه الالعاب.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المعلومات المتعلقة بألعاب PS Plus المجانية لشهر أكتوبر 2023 مبنية على تسريبات. لذلك قد تكون التشكيلة الفعلية مختلفة عنها.

إليك قائمة بالالعاب المحتملة لمشتركين PlayStation Plus في شهر اكتوبر:

The Callisto Protocol (PS4, PS5)

Weird West (PS4, PS5)

Farming Simulator 22 (PS4, PS5)

Farming Simulator 22: لعبة محاكاة تم تطويرها ونشرها بواسطة Giants Software. وهي تعتبر أحدث مشاركة في سلسلة Farming Simulator الشهيرة، وتتميز بمجموعة متنوعة من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك خريطة جديدة ومركبات جديدة ومحاصيل جديدة.

في حين تعتبر The Callisto Protocol لعبة رعب تم تطويرها بواسطة Striking Distance Studios ونشرتها شركة Krafton. تدور أحداث اللعبة في عام 2320 على قمر جوفيان كاليستو، ويتبع مجموعة من الناجين الذين يجب عليهم الهروب من مستعمرة السجن الكابوسية. يتم تطوير اللعبة من قبل أعضاء الفريق الذي يقف وراء سلسلة Dead Space، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أكثر ألعاب الرعب المنتظرة لعام 2023.

اما عن Weird West، فهي لعبة تقمص أدوار تم تطويرها ونشرها بواسطة Devolver Digital. تدور أحداث اللعبة في نسخة خارقة للطبيعة من الغرب المتوحش، ويتبع مجموعة من الشخصيات التي يجب أن تتحد معًا للبقاء على قيد الحياة في عالم مليء بالمخاطر والغموض. تم الإشادة باللعبة بسبب موقعها الفريد وقصتها الجذابة ومعاركها الصعبة.

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