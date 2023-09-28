شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.43 % لتصل إلى 26.355 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم الخميس 28 سبتمبر أول ربح على الإطلاق هذا الأسبوع، ارتفعت بنسبة 0.43 % لتصل قيمتها إلى 26.355 دولارًا في الـ 24 ساعة الماضية، بمقدار 175 دولارًا، وفقًا لخبراء الصناعة، تطالب الأسواق بسعر 30.000 دولار لـ BTC قريبًا، ويقول الخبراء إنه حتى يحدث ذلك، يجب الحفاظ على مستوى 26000 دولار لتوقع حركة صعودية على المدى القصير.

ارتفعت الأثير بنسبة 0.73 % اليوم الخميس، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول الايثر بسعر 1604 دولارًا، باتباع مسار البيتكوين، ارتفعت قيمة الأثير أيضًا بمقدار 13 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

تشمل العملات المشفرة الأخرى التي انضمت إلى BTC وETH في المنحنى التصاعدي اليوم، Solana وBitcoin Cash وChainlink وStellar وMonero وBinance USD بالإضافة إلى Bitcoin SV.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.55 % خلال الـ 24 ساعة الماضية لكنها ظلت دون تغيير من حيث القيمة، لليوم الثالث على التوالي، يبلغ تقييم سوق العملات المشفرة 1.05 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

ومن بين العملات المشفرة التي سجلت خسائر اليوم، تميزت أسماء Tether وBinance Coin وRipple وCardano وDogecoin وTron.

كما وجدت Polkadot وPolygon وLitecoin وShiba Inu وAvalanche وCosmos وUniswap نفسها على الجانب الخاسر من مخطط أسعار العملات المشفرة.