شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل يوجه الشكر للمستخدمين فى اليوبيل الفضى للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محرك البحث جوجل، بعيد ميلاده 25 " اليوبيل الفضي"، والتي بدأت فكرته على يد لاري بيج وسيرجي برين، حينما كانا طالبين يقومان بتحضير رسالة الدكتوراه في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا.

وبمناسبة عيد ميلاد جوجل، وجه الرئيس التنفيذي للشركة ساندر بيتشاي، رسالة شكر لمستخدمي جوجل والموظفين عبر صفحته الرسمية على موقع إكس التدوينات الصغيرة " تويتر سابقا"، قائلا:" ساندر بيتشاي لديه رسالة شكر لك بمناسبة عيد ميلاد جوجل الخامس والعشرين، مضيفا " شكرًا لكل من يستخدم منتجاتنا ويتحدانا لمواصلة الابتكار ولجميع موظفي جوجل".

كما شارك جيف دين، مهندس الكمبيوتر وكبير العلماء في جوجل، رسالة عيد ميلاد، "لقد حظيت بيوم إيجابي ممتع للاحتفال بعيد ميلاد جوجل الخامس والعشرين، قدمت أنا وسانجاي جيماوات وهو عالم كمبيوتر في جوجل، عرضًا تقديميًا موجزًا ​​حول أصول بعض البنية التحتية لـ جوجل وأنظمة الذكاء الاصطناعي"، مضيفا " كان من الرائع أن نرى ذلك العديد من الأشخاص الذين لم أرهم منذ فترة طويلة".

وانضم جميع موظفي جوجل للاحتفال، كما تدفقت التدوينات الرسمية لجميع منتجات جوجل الرئيسية: يوتيوب، وجوجل كلاود، وكروم، وبلاي ستور، وأندرويد، وجوجل كاليندر، وخرائط جوجل، وGoogle AI.