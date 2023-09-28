شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. تطبيق واتساب قد يسمح للمستخدمين بحذف القنوات تلقائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة المراسلة الفورية واتساب المملوكة لشركة ميتا مؤخرًا ميزة القنوات للمستخدمين في العديد من البلدان حول العالم، اكتسبت هذه الميزة جاذبية لأنها تتيح لمستخدمي واتساب البقاء على اتصال مع المشاهير وغيرهم من الأشخاص المعروفين.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، طرح واتساب تحديثًا جديدًا من خلال برنامج Google Play Beta لمستخدمي أندرويد، يُظهر التحديث الأخير أن الشركة تعمل على طريقة جديدة لإدارة القنوات.

باستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من إزالة وسائط القناة تلقائيًا من الجهاز، ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.





كيف ستعمل ميزة الحذف التلقائي لقناة واتساب؟

يتضمن التقرير لقطة شاشة تشرح كيفية عمل الميزة. عندما تصبح هذه الميزة متاحة، سيكون هناك قسم جديد يسمى "إعدادات القناة" حيث يمكن للمستخدمين اختيار وقت إزالة الصور ومقاطع الفيديو المشتركة داخل القنوات تلقائيًا من الجهاز.

لا يمكن لتطبيق واتساب حاليًا حذف وسائط القناة على الفور من جهاز المستخدم حيث تم ضبط الخيار الافتراضي على "أبدًا"، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تكديس المستخدمين لكمية كبيرة من وسائط القنوات على أجهزتهم بمرور الوقت وقد يؤدي إلى مشكلات في التخزين.

كذلك من المهم ملاحظة أن لقطة الشاشة هذه تُظهر أيضًا شريط التطبيقات العلوي الأبيض داخل هذا القسم، ما يؤكد أيضًا أن شريط التطبيقات ذو السطح الأبيض سيكون متاحًا في أي قسم من التطبيق.

ومع تقديم هذه الميزة، سيوفر تطبيق واتساب للمستخدمين تحكمًا أكبر في مدة بقاء الوسائط على أجهزتهم، كما سيؤدي هذا أيضًا إلى تحسين تجربة واتساب الشاملة حيث لن يحتاج المستخدمون، إلى إدارة وسائط قنواتهم يدويًا لتحرير مساحة التخزين على أجهزتهم.

ومن المتوقع أن يصل الخيار التلقائي مع التحديث المستقبلي.

من المهم أيضًا ملاحظة أنه سيتم تنزيل الوسائط المحذوفة بمجرد أن يفتح المستخدم القناة مرة أخرى.

علاوة على ذلك، يبدو أن هذا سيكون إعدادًا فرديًا سيسمح للمستخدمين بتعطيله لقناة واحدة مع إبقائه نشطًا لقناة أخرى.