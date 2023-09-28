تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض مواصفات وتصميم جهاز Lenovo Tab M11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم ومواصفات جهاز Lenovo Tab M11 اللوحي الذي ينطلق قريباً بقدرة بطارية 7040 mAh.

قدمت لينوفو خلال الفترة الماضية عدد 5 أجهزة من سلسلة أجهزة Tab M10 اللوحية، ولقد بدأت الشركة في العمل على الجيل الجديد من الأجهزة اللوحية Lenovo Tab M11.

ويتميز Lenovo Tab M11 بقدرة بطارية 7040 mAh تدعم إستمرار تشغيل الجهاز اللوحي حتى 10 ساعات من تشغيل الفيديو.

أيضاً يضم الجهاز شاشة LCD بحجم 10.95 إنش، ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، ونسبة سطوع 400 nit، ويضم الإطار الأمامي للجهاز كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم Lenovo Tab M11 كاميرة رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل مع كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Mediatek G88، ويتوفر بذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة micro SD.

أيضاً من المقرر أن ينطلق الجهاز اللوحي بنظام تشغيل Android 13، ويدعم تحديث النظام حتى Android 15 في 2028، وتشير التوقعات إلى أن الجهاز اللوحي يأتي بسعر يبدأ من 330 دولار.

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