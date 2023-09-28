تكنولوجيا: صور حية تكشف عن تصميم هاتف Huawei Nova 11 SE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني هواوي في الإستعداد لإطلاق سلسلة Nova 12، إلا أن أحدث التسريبات المصورة الحية كشفت عن تصميم Huawei Nova 11 SE المرتقب.

قدمت شركة هواوي سلسلة هواتف Nova 11 في شهر أبريل الماضي، واليوم تؤكد أحدث التسريبات المصورة على أن العملاق الصيني مازال لديها إصدار أخر من السلسلة لم يعلن عنه، والذي ينطلق بعلامة Nova 11 SE التجارية.

ولقد أوضحت التسريبات المصورة التي جاءت من منصة TENAA أن الهاتف يضم اثنان من الحلقات في إعدادات الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن ثلاثة من المستشعرات.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف باللون الأسود، مع لمسة ذهبية في إطار يحيط بوحدات الكاميرات الدائرية، كما يظهر شعار هواوي على وحدة الكاميرة.

كما يتميز الهاتف بشاشة مسطحة، إلا أن الصور المسربة لم تكشف عن موقع كاميرة السيلفي، بينما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Nova 11 SE يدعم شبكات TD-LTE / LTE FDD / WCDMA / cdma2000 / CDMA 1X / GSM، دون أن تؤكد على دعم الهاتف لشبكات 5G.

أيضاً يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM في وضع الإستعداد، ويأتي بنظام تشغيل HarmonyOS مثبت مسبقاً.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Huawei Nova 11 SE يأتي بإصدار سابق من رقاقات Kirin، ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق الهاتف بشكل رسمي في شهر أكتوبر المقبل.

المصدر

اعلان





