CMF التابعة لـ Nothing تعلن عن Buds Pro وWatch Pro وPower 65w GaN Charger!

CMF التابعة لـ Nothing تعلن عن ساعة وسماعة وشاحن!..شركة Nothing المعروفة، أطلقت في الأسواق منذ سنوات قليلة مضت، أطلقت هواتف Nothing المعروفة وسماعات nothing، والآن نتحدث عن Sup Brand لـ Nothing وهي شركة CMF، والتي ستبدأ في إطلاق العديد من المنتجات في الأسواق، والآن نتحدث عن ساعة وسماعة وشاحن بإسم شركة CMF لأول مرة في الأسواق العالمية، فماذا عنهم؟ تابع لتتعرف على المزيد!

ما هي CMF؟

هي شركة منتجة جديدة في الأسواق الإلكترونية، تتفرع من شركة Nothing المعروفة للهواتف الذكية والسماعات، أُطلقت في الأسواق منذ يومين، في تمام يوم 26/9/2023، وذلك من خلال إطلاق المنتجات الثلاثة في الأسواق العالمية، Buds Pro، Watch Pro, Power 65w Gan، الساعة والسماعة والشاحن، وقد أتوا بأسعار منافسة للغاية بالنسبة للمنافسين، فماذا عنهم؟

Buds Pro

بادز برو هي أول سماعة لشركة CMF في الأسواق، والتي أتت بمواصفات مُنافسة للغاية! أتت بتصميم رائع وانسيابي، كتعبير عن براند CMF، وليس مايك واحد..بل أتت ب6 مايكات، حتى تحصل على تجربة أفضل في المكالمات، وتأتي بعزل ضوضاء قوي يبلغ 45 ديسبل، وذلك رقم جيد في تلك الفئة السعرية، وذلك حتى نطاق 5000 هيرتز، تستطيع أن تستمع من خلال تلك السماعة حتى 6 ساعات مع عزل الضوضاء، و11 ساعة مع إلغاء وضع عزل الضوضاء! وذلك رقم يُحترم للغاية، وإضافة إلى ذلك..فإنها تستمر حتى 39 بالبطارية الخاصة بها (عُلبة السماعة)، وبلوتوث يدعم 5.3 مع دعم Google Fast Pair و Microsoft swift pair، مع مقاومة مياه IP.

سعر السماعة

أتت بسعر 50 دولار أمريكي، والذي يعد سعر مُنافس للغاية، وأتت بالألوان الثلاثة: الأسود والأبيض والبرتقالي.

Watch Pro

وهي أول ساعة لشركة CMF، والتي أُطلقت بالجوار مع سماعة Buds Pro، تأتي ساعة CMF Watch Pro بحواف دائرية، وشكل مربع، وزر جانبي ومايك للمكالمات، أتت ساعة CMF Watch Pro بـ 1.96 إنش، من نوع Amoled للحصول على تجربة بصرية أفضل وأكثر سطوعًا، مع دقة تصل إلى 502×410، وتردد 58 هيرتز للحصول على تجربة أكثر ثلاثة وسرعة، و600 شمعة لإضاءة أفضل في الظروف الساطعة! تاتي بنظام تشغيل خاص بشركة CMF، وتأتي مع GPS ذو أداء جيد، و110 وضع رياضي مختلف، والخواص المعتادة كمتابعة ضربات القلب وضغط الدم، ومتابعة الجري وركوب الدراجات والمشي لمسافات.

سعر الساعة

أتت بسعر 70 دولار أمريكي، متوفرة بالألوان الثلاثة: الأسود والأبيض والبرتقالي.

Power 65w GaN Charger

شاحن GaN الذي نتحدث عنه هو أحد الشواحن المميزة التي ستنافس فيما بعد، يأتي بمدخلين Type-c، ومدخل Type-A، يدعم شحن حتى 65 وات، وهو سيناسب العديد من الهواتف المتاحة بالأسواق إن لم يكن أغلبها، وتحديدًا هواتف سامسونج التي لا يتغدى أغلبها الـ 25 واط، يأتي الشاحن بدعم التقنيات التالية للشحن: PD3.0, QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, Samsung 9V2A, DCP, and Apple 2.4A.

سعر الشاحن

أتى شاحن GaN بسعر 40 دولار أمريكي، باللون البرتقالي بالهند، واللون الأسود بشكلٍ عالمي.