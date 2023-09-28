شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوني إيف و OpenAI فى محادثات لتصنيع أداة ذكاء اصطناعي بقيمة مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري جوني إيف مهندس سابق بشركة Apple وسام ألتمان من OpenAI، محادثات مع ماسايوشي سون من SoftBank، لتصنيع أداة ذكاء الاصطناعي، بتكلفة مليار دولار، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

يريد ألتمان الاعتماد علي وكالة التصميم LoveFrom التابعة لـ Ive المساعدة في تطوير أول جهاز استهلاكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وعقدا ألتمان وإيف،جلسات عصف ذهني في استوديو بسان فرانسيسكو حول الشكل الذي سيبدو عليه المنتج الاستهلاكي الجديد، الذي يتمحور حول تقنية OpenAI.

إنهم يأملون في إنشاء تجربة مستخدم أكثر طبيعية وبديهية للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، وقالوا إن عملية تحديد التصميم أو الجهاز لا تزال في مرحلة مبكرة مع وجود العديد من الأفكار المختلفة المطروحة على الطاولة.

شارك سون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Softbank، في بعض المناقشات التي تركزت حول إنشاء شركة مستمدة من Softbank وAltman's OpenAI ووكالة التصميم Ive's LoveFrom.

كما أن سون يسعى للحصول على دور مركزي لشركة تصميم الرقائق البريطانية Arm، التي تمتلك المجموعة اليابانية حصة 90٪ فيها، ويقدم سون أيضًا استثمارًا بقيمة مليار دولار في المشروع، وفقًا للتقرير.

ويقال إن المناقشات "جادة"، ولكن لم يتم الاتفاق على أي صفقة، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أي إعلان رسمي، كما حذر الأشخاص المطلعون على الأمر، من المرجح أن يظل أي جهاز جديد على بعد سنوات من الإطلاق.