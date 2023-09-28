تكنولوجيا: علامة Black Shark تعلن عن إكسسوارات جديدة للألعاب في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Black Shark التجارية اليوم عن مجموعة من الإكسسوارات الجديدة التي تستهدف الألعاب والتي تشمل سماعة لاسلكية وساعة Black Shark S1، ومبرد MagCooler 3 Pro.

قدمت علامة Black Shark الفرعية لشركة شاومي مجموعة من الإكسسوارات المخصصة للألعاب بتصميم يجمع ألوان العلامة التجارية التي تتضمن اللون الأخضر والأسود.

ساعة Black Shark S1

تتميز ساعة Black Shark S1 الذكية بشاشة AMOLED بتصميم دائري بحجم 1.43 إنش، وإطار معدني، كما تدعم الساعة الذكية معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

كما تدعم الساعة الذكية إجراء المكالمات عبر البلوتوث، وتدعم رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، مع مراقبة نسبة الأكسجين في الدم.

أيضاً تدعم Black Shark S1 أكثر من 100 نمط رياضي، مع بطارية تستمر بعمر شحن أكثر من 10 أيام في الإستخدام العادي.

وتتوفر Black Shark S1 باللون الأسود فقط بسعر 50 دولار، على أن تتاح للطلب المسبق عبر الموقع الرسمي للشركة.

سماعة Black Shark Lucifer اللاسلكية

تتميز سماعة Black Shark Lucifer بتصميم يدعم التثبيت في الأذن عبر مشبك خارجي للسماعة، وتضم السماعة محرك 16.2مم، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.3، أيضاً تتميز بمعايير IPX4 لمقاومة الماء والغبار.

وتؤكد Black Shark على أن السماعة اللاسلكية تستمر بعمر شحن يصل إلى 7 ساعات، بينما يصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 28 ساعة، وتتوفر Black Shark Lucifer باللون الأسود بسعر 40 دولار.

جهاز التبريد MagCooler 3 Pro

يتوافق جهاز التبريد MagCooler 3 Pro مع هواتف iPhone 12 والإصدارات اللاحقة من هواتف الأيفون، ويتميز جهاز التبريد بمؤثرات إضاءة RGB، ويدعم جهاز Black Shark خفض حرار الهاتف حتى 35 درجة، كما يمكن التحكم في مروحة التبريد عبر تطبيق الهاتف Shark Arsenal، ويتوفر الجهاز بسعر 40 دولار.

جهاز Black Shark Green Ghost gamepad

يتميز بتصميم يحاكي Xbox ويدعم معدل إقتراع 1000 Hz، لآداء أكثر دقة في ألعاب eSports، كما يتضمن ذراع التحكم عصا تدعم دقة أعلى في التصويب في الألعاب بين 2000 مستوى، ويتوافق مع أجهزة الحاسب، وهواتف الأندوريد والأيفون، ويضم بطارية بقدرة 1000 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ USB C، ويتوفر بسعر 100 دولار.

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