شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بريطانيون يبتكرون أقوى ليزر فى العالم.. اعرف مواصفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبتكر علماء بريطانيون أقوى ليزر في العالم، قادر على إنتاج شعاع أكثر سطوعًا بمليارات المرات من الشمس، وسيعمل الليزر الذي يتم بناؤه في أوكسفوردشاير، على تسريع التقدم في مجال الاندماج النووي والطاقة المتجددة والبطاريات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن نبضة ليزر واحدة من الجهاز الجديد، تدوم جزءًا من تريليون من الثانية، ستوفر طاقة أكبر من الشبكة الوطنية بأكملها.

وسيكون أقوى 20 مرة من الليزر السائد الحالي "فولكان"، والذي يستخدم في الغالب لدراسة فيزياء البلازما.

سيستغرق بناء الليزر ست سنوات، ويأمل العلماء أن يوفر فهمًا أفضل للظواهر الفيزيائية الفلكية مثل المستعرات الأعظم والتوهجات الشمسية.

ويقول الخبراء إنه يمكن تسخيره أيضًا لدراسة طريقة جديدة لتسريع الجسيمات لعلاجات العلاج الإشعاعي المحتملة للسرطان.

وقال وزير العلوم جورج فريمان: "إن إعادة تأسيس بريطانيا كموطن لأقوى ليزر في العالم هي فرصة مثيرة لاستكشاف ما لم يتم استكشافه في علم الفلك والفيزياء، والتقدم نحو مصادر جديدة للطاقة النظيفة لصالح كوكبنا وأكثر من ذلك بكثير".

سيتم بناء الليزر في مرفق الليزر المركزي التابع لمجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا (STFC) في هارويل.

وقد تلقت المنشأة 85 مليون جنيه إسترليني من مؤسسة الأبحاث والابتكار في المملكة المتحدة، وهي الجهة الممولة للعلوم والمدعومة من الحكومة.

لقد بدأت للتو المرحلة الأولى من العمل، وهي تفكيك ليزر فولكان لإفساح المجال لخليفته.

وقال البروفيسور مارك طومسون، الرئيس التنفيذي لـ STFC: "لقد كان مرفق الليزر المركزي قوة دافعة وراء الاكتشافات التي عززت فهمنا لمجالات متنوعة من الخصائص الأساسية للمادة في ظل الظروف القاسية إلى تكوين النجوم والكواكب".