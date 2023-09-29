شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر أداة تحويل النص إلى صورة فى برنامج Paint والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة Microsoft أداة إنشاء تحويل النص إلى صورة التي تعمل بتقنية DALL-E في برنامج Microsoft Paint لنظام التشغيل Windows 11، حسبما أعلنت الشركة في منشور بالمدونة ، وتقوم الأداة التي تسمى Paint Cocreator بإنشاء أعمال فنية بناءً على الوصف الذي يكتبه المستخدم.

ويمكن للمستخدمين تحديد نمط فني، وسيقوم Cocreator بعد ذلك بإنشاء ثلاثة أشكال مختلفة، وبعد اختيار ما يعجبهم يمكن للعملاء بعد ذلك تحرير العمل الفني، على سبيل المثال، عن طريق إضافة طبقات وهي ميزة جديدة أيضًا في برنامج Paint ، وفقا لتقرير theverge.

كما يظهر مدى نجاح أحدث نموذج لتوليد الصور DALL-E من OpenAI في تحويل النص إلى صورة، ومع ذلك كافحت الأجيال السابقة من DALL-E لتفسير إدخال النص بشكل صحيح، بصرف النظر عن ذلك، كان DALL-E عرضة للتحيز الجنسي والعنصري ، في منشور مدونتها تقول مايكروسوفت إنها اتخذت خطوات لمنع إنشاء صور "ضارة أو مسيئة أو غير لائقة" ولكنها لم تقدم الكثير من التفاصيل .

ومن المفترض أن يكون Paint Cocreator متاحًا لجميع مستخدمي Windows 11 في غضون أسابيع قليلة، ولكن في الوقت الحالي، تقوم Microsoft بطرح الميزة ببطء لمستخدمي Windows Insider، ويجب على المستخدمين الانضمام إلى قائمة الانتظار للوصول إلى المعاينة، كما سيحصلون بعد ذلك على 50 نقطة، كل منها سيسمح لهم بإنشاء مجموعة جديدة من الصور، وقد يتغير نظام الائتمان هذا بعد انتهاء فترة المعاينة، ويبدو أنه قد يتعين على المستخدمين الدفع في المستقبل.

وفى الوقت الحالي، يتوفر Paint Cocreator للمعاينة للمستخدمين باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وإيطاليا وألمانيا.

ويعد Cocreator واحدًا من العديد من التحديثات الإبداعية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي أضافتها مايكروسوفت مؤخرًا إلى نظام التشغيل Windows 11، وهناك ميزة جديدة في تطبيق الصور من مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 11، على سبيل المثال، تعمل على طمس الخلفيات وإبراز الموضوع أو أي منطقة يفضلها العميل، و يمكن للمستخدمين أيضًا ضبط شدة التمويه.

وتشمل الأدوات الجديدة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الشريط الجانبي لـ Windows Copilot ، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يتيح لك ضبط إعدادات الكمبيوتر، وتشغيل التطبيقات، وطرح الأسئلة، والمزيد.