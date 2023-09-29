تكنولوجيا: مراجعة لهاتف الألعاب Tecno POVA 5 Pro 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Tecno للأسواق هاتف Tecno POVA 5 Pro 5G الذي يأتي بتصميم أنيق وآداء مميز في الألعاب، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات وعيوب هذا الإصدار.

التصميم

على غرار التصميم الذي إشتهرت به إصدارات Nothing من الهواتف الذكية، قدمت Tecno هاتف الألعاب POVA 5 Pro 5G بتصميم أنيق بنفس لغة التصميم.

ويتضمن الغطاء الخلفي للهاتف شريط LED يومض عند تلقي إشعارات، أو في حالة إنخفاض قدرة شحن البطارية، أو مع تشغيل الألعاب.

كما يتميز الغطاء الخلفي باثنان من النتوء البارز في الجزء العلوي والذي يتضمن اثنان من وحدات الكاميرة المميزة بتصميم دائري، مع فلاش LED مزدوج.

أيضاً يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.78 إنش، كما يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة، ويضم الجزء العلوي مكبر للصوتيات.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي، كما يضم الإطار زر التحكم في مستوى الصوتيات.

ويدعم هاتف POVA 5 Pro 5G اثنان من شرائح SIM في فتحة في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، مع فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة microSD.

كما يضم الهاتف مكبر صوتيات ثانوي في الجزء العلوي، أيضاً تتميز السماعات في الجزء السفلي بتصميم شبكي، ويضم POVA 5 Pro 5G أيضاً منفذ USB C للشحن ونقل البيانات، مع ميكروفون، ومدخل 3.5مم للسماعات.

ويتميز هذا الإصدار بإطار من البلاستيك بتصميم نهائي لامع من مادة البولي كربونات التي تقدم نظرة فاخرة على تصميم الهاتف.

الشاشة

تدعم Tecno هاتف POVA 5 Pro 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.78 إنش، بدقة عرض 2460 في 1080 بيكسل، بكثافة عرض 396 بيكسل لكل إنش.

وتقدم الشاشة آداء جيد في جودة العرض، مع آداء جيد أيضاً في التباين لشاشة IPS LCD، بينما تصل نسبة أقصى سطوع إلى 580 nit، لذا قد يواجه المستخدم بعض الصعوبات عند تصفح الهاتف في ساعات النهار.

كما يتميز POVA 5 Pro 5G بحواف نحيفة في محيط الشاشة، إلا أن الجزء السفلي يتميز بإطار أكبر سماكة إلى حد ما، وتشغل الشاشة نسبة 84.7% من إطار الهاتف، كما يدعم مكبر الصوت المزدوج آداء مرتفع في مستوى الصوتيات.

وتقدم Tecno سماعات أذن داخل محتوى صندوق الهاتف، لدعم المستخدم بتجربة صوتية مميزة عبر مدخل 3.5مم للسماعات.

الآداء

تدعم Tecno هاتف Pova 5 Pro 5G برقاقة معالج Dimensity 6080 من MediaTek، مع كرت الشاشة Mali-G57 MC2، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وأيضاً ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام.

وتؤكد التجربة العملية على أن الهاتف يقدم آداء سلس في تعدد المهام، وأيضاً في المهام المكثفة مع تنشيط عدد من التطبيقات التي تعمل في الشاشة الخلفيىة للهاتف.

أيضاً مع ضبط الهاتف عند الإعدادت المتوسطة يمكن أن يتاح للمستخدم تحرير الفيديو، وتشغيل الألعاب، إلا أن آداء الهاتف ينخفض مع رفع إعدادات الهاتف عند أعلى مستوى، أيضاً قد ترتفع حرارة الهاتف إلى حد ما مع تشغيل المهام المكثفة والألعاب.

ولقد سجل الهاتف في منصة 3DMark عدد 1324 نقطة، بينما سجل في GeekBench 6 عدد 948 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و2388 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

الكاميرة

يتميز Pova 5 Pro 5G بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر 0.08 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

وتقدم الكاميرة آداء جيد بشكل عام، إلا أن الهاتف لا يقدم الآداء الأمثل عند التصوير في الإضاءة المنخفضة، لكن على العكس تقدم كاميرة الهاتف آداء جيد جداً عند التصوير في ساعات النهار أو الإضاءة الساطعة.

ولا يختلف الحال مع الكاميرة الأمامية التي تنتج لقطات جيدة، إلا أن معالجة الصور قد تؤدي لاحقاً إلى ميل لون البشرة إلى اللون الأحمر، إلا أن آداء كاميرة السيلفي جيد للمشاركة على منصات التواصل الإجتماعي.

وفي آداء تسجيل الفيديو يدعم هاتف Tecno POVA 5 Pro 5G تسجيل فيديو بدقة 2K عند 30 إطار لكل ثانية، إلا أن Tecno لا تدعم هذا الإصدار بأي مميزات للتثبيت، لذا قد يحتاج المستخدم إلى ملحق مستقل لتثبيت الصورة.

البطارية والإتصال

ينطلق Tecno Pova 5 Pro 5G بقدرة بطارية 5000 mAh التي تدعم الهاتف في الإستمرار على مدار اليوم مع تصفح شبكات الإنترنت، وتطبيقات التواصل الإجتماعي وأيضاً مع تشغيل بيانات الهاتف حيث تنخفض البطارية إلى نسبة 20%.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 68W والتي تدعم شحن البطارية من صفر إلى نسبة 50% خلال 20 دقيقة.

أيضاً ينطلق الهاتف بميزة الإتصال بشبكات 5G، وWi-Fi 802.11، وGPS، و FM Radio، والبلوتوث، كما يضم الهاتف أيضاً منفذ USB C 2.0.

نظام التشغيل وواجهة المستخدم

تدعم Tecno هاتف Pova 5 Pro 5G بنظام تشغيلAndroid 13، وواجهة HIOS 13 التي تقدم واجهة سلسة وواضحة مع عدد من الإختيارات للتخصيص.

وتتضمن الواجهة ثيم “Free Fire” مع رموز بجرافيك، أيضاً يأتي الهاتف بعدد محدود من التطبيقات المثبتة التي تشمل AHA Games وCarlcare، كما يتوفر Game Space، وHi Translate وأيضاً Palm Store، ويمكن إلغاء تثبيت هذه التطبيقات بسلاسة.

أيضاً تتميز الواجهة بعدد من الإيماءات للتنقل، وأيضاً نمط مظلم، مع مجموعة من إختيارات التخصيص، من جانب أخر يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف والذي يتميز بآداء سريع، كما يدعم الهاتف أيضاً تقنية التعرف على الوجه.

هل يستحق هاتف Tecno Pova 5 Pro 5G الشراء؟

تدعم Tecno هاتف Pova 5 Pro 5G بآداء ممتاز في الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية، كما يضم الهاتف شاشة بأعلى جودة، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، ويضم الهاتف كاميرة بآداء جيد، مع بطارية بعمر شحن يمكن أن يستمر ليوم كامل أو أكثر وفقاً لإستخدام الهاتف.

0.00 طورت Tecno هاتف POVA 5 Pro 5G بتصميم أنيق وشاشة ممتازة، كما يأتي الهاتف بأفضل آداء وإعدادات مقبولة في الكاميرة. 8.0/10 الإيجابيات تصميم أنيق

آداء ممتاز

شاشة بعرض غامر

بطارية تستمر بعمر شحن طويل

كاميرة بآداء جيد السلبيات كاميرة لا تدعم التثبيت

لا تقدم الكاميرة آداء جيد في الإضاءة المنخفضة

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