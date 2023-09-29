تكنولوجيا: شاشة Asus VA27ACFSN تنطلق بمعدل تحديث 100Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Asus مؤخراً شاشة Asus VA27ACFSN التي تنطلق بمعدل تحديث 100Hz لدعم المستخدمين في مجال العمل، والتي تتميز بتقنية Mini-LED وتتوفر بسعر 364 يورو.

تتميز شاشة Asus VA27ACFSN بتقنية Mini-LED وحجم 27 إنش، كما تدعم الشاشة جودة عرض QHD أو دقة 2560 في 1440 بيكسل، وتضم الشاشة لوحات IPS، وتتميز بزاوية عرض 178 درجة.

كما تتضمن الشاشة عدد من المنافذ للإتصال تتضمن منفذ HDMI، وUSB-C، و DisplayPort، مع مدخل للسماعات، وتضم USB hub مع منفذ RJ45 LAN.

ويدعم منفذ USB C نقل البيانات وإشارة الفيديو إلى الشاشة، ويمكن للشاشة أن تدعم شحن الأجهزة بقوة 90W مثل شحن أجهزة الحاسب المحمول.

تدعم الشاشة معدل تحديث 100Hz، كما تدعم تقنية Adaptive-Sync لتجربة مشاهدة واضحة دون مؤثرات بصرية.

وتتميز شاشة Asus VA27ACFSN بدعم الإمالة، والتدوير، وضبط الإرتفاع لدعم المستخدمين بآداء أفضل في مجال العمل.

كما تدعم الشاشة تقنيات مثل TÜV Rheinland لحماية العين من الإضاءة الزرقاء، وFlicker-free، وخفض الإضاءة الزرقاء، ومن المقرر أن تتوفر شاشة Asus VA27ACFSN بسعر 364 دولار.

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