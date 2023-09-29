شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة الطيران الفيدرالية تغلق التحقيق فى فشل إطلاق Blue Origin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) تحقيقاتها في العطل الذي تعرضت له المركبة شبه المدارية New Shepard التابعة لشركة Blue Origin منذ أكثر من عام.

وحدث هذا الفشل في 12 سبتمبر 2022، عندما انطلقت مهمة بحثية غير مأهولة من موقع إطلاق Blue Origin في غرب تكساس، بعد حوالي 65 ثانية من الإطلاق، واجه معزز المرحلة الأولى القابل لإعادة الاستخدام لنيو شيبرد مشكلة خطيرة وعاد إلى الأرض ، وفقا لتقرير سبيس .

وقامت كبسولة المركبة بتشغيل نظام الهروب في حالات الطوارئ وانتهى بها الأمر بالهبوط بهدوء تحت المظلات على الأرض الصحراوية، وقال ممثلو بلو أوريجين إن حمولة الأبحاث الـ36 التي انطلقت في المهمة لم تصب بأذى، ولم يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وسرعان ما بدأت الشركة تحقيقًا في الحادث، والذي أجرته بإشراف إدارة الطيران الفيدرالية ومدخلات من المجلس الوطني لسلامة النقل وبرنامج فرص الطيران التابع لناسا ومكتب الطاقم التجاري.

فى شهر مارس، أعلنت شركة Blue Origin أنها حددت سبب الحادث ، ولفتت الانتباه إلى "الفشل الهيكلي الحراري" للفوهة الموجودة في محرك BE-3PM الذي يشغل المرحلة الأولى من New Shepard، ويتفق التحقيق المغلق حديثًا لإدارة الطيران الفيدرالية مع هذه النتيجة.

وكتب مسؤولو الوكالة في بيان صحفي اليوم : "يشير التقرير النهائي إلى السبب المباشر لحادث 12 سبتمبر 2022، وهو العطل الهيكلي لفوهة المحرك الناجم عن درجات حرارة تشغيل المحرك الأعلى من المتوقع .

و يقدم التقرير أيضًا لشركة Blue Origin قائمة بالمهام التي يجب القيام بها قبل عودة New Shepard إلى الرحلة، وكتب مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية في بيان اليوم أنه يجب على الشركة "تنفيذ 21 إجراءً تصحيحيًا لمنع تكرار الحوادث، بما في ذلك إعادة تصميم مكونات المحرك والفوهة لتحسين الأداء الهيكلي أثناء التشغيل بالإضافة إلى التغييرات التنظيمية.

وأضافوا : "يجب على Blue Origin تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية التي تؤثر على السلامة العامة والحصول على تعديل الترخيص من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الذي يتناول جميع متطلبات السلامة وغيرها من المتطلبات التنظيمية المعمول بها قبل إطلاق New Shepard التالي".

وليس من الواضح ما هي تلك "التغييرات التنظيمية" المطلوبة، فإن تقرير إدارة الطيران الفيدرالية غير متاح للنشر العام لأنه يحتوي على بيانات خاصة ومعلومات حساسة حول "مراقبة الصادرات"، وفقًا للوكالة.

وكانت مهمة سبتمبر 2022 هي الإطلاق الشامل الثالث والعشرون لنيو شيبرد، وقد نقلت ست من تلك الرحلات أشخاصًا.

في الوقت الذي تم فيه إيقاف نيو شيبرد، أطلقت منافستها الرئيسية في صناعة السياحة الفضائية دون المدارية، فيرجن جالاكتيك ، أربع مهمات مأهولة بطائرتها الفضائية VSS Unity.