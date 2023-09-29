شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتوقف عن تطوير مشروع Apple Car مع عدم وجود تاريخ إصدار محدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض مشروع Apple Car إلى الانهيار مرة أخرى، وفي تقرير جديد اليوم من Ming-Chi Kuo، محلل السوق في KGI Securities، قال "إن مشروع Apple Car يبدو أنه فقد كل الرؤية في الوقت الحالي"، وهذا يقود Kuo إلى الاعتقاد بأن شركة آبل على الأرجح ليست قريبة من إطلاق سيارة للجمهور لأول مرة.

وفي منشور على تويتر اليوم، قال Kuo إنه بدون "استراتيجية استحواذ لدخول سوق السيارات"، فمن غير المرجح أن يتحقق مشروع Apple Car في أي وقت قريب، وفقاً لموقع 9to5mac.

وأضاف Kuo: "يبدو أن تطوير سيارة Apple Car قد فقد كل وضوحه في الوقت الحالي، إذا لم تتبنى شركة أبل استراتيجية الاستحواذ لدخول سوق السيارات، فأنا أشك في أن سيارة أبل يمكن أن تدخل حيز الإنتاج الضخم خلال السنوات المقبلة.

وبالعودة إلى ديسمبر 2022، ذكرت بلومبرج أن الهدف الحالي لشركة أبل هو الإعلان عن سيارة في عام 2026 على أقرب تقدير، مع سعر مستهدف أقل من 100 ألف دولار، ومع ذلك، من أجل تحقيق هذا الهدف، قامت شركة آبل بتقليص طموحاتها في القيادة الذاتية لتدعم فقط "القدرات الذاتية الكاملة على الطرق السريعة"، ويعد هذا تغييرًا جذريًا عن الهدف الأصلي، والذي كان يتمثل في شحن سيارة بدون عجلة قيادة وبدون دواسات للحصول على تجربة ذاتية القيادة بالكامل.

انتشرت الشائعات حول سيارة Apple منذ سنوات، وتم تأجيل الجدول الزمني بشكل منتظم، ويبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Apple ستصدر شيئًا ما أم لا.