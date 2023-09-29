شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Fortnite V-bucks ستصبح أكثر تكلفة بعد رفع أسعارها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع عملة لعبة Fortnite لتعديل السعر، مما سيجعل عملات V-bucks أكثر تكلفة في عدد من البلدان، و يدخل تغيير الأسعار حيز التنفيذ في 27 أكتوبر، ويؤثر على البلدان التالية: جمهورية التشيك، والدنمارك، ودول منطقة اليورو، والمجر، واليابان، والنرويج، وبولندا، ورومانيا، والسويد، وتركيا، والولايات المتحدة (بالإضافة إلى البلدان التي تستخدم الدولار الأمريكي في واجهات متاجر Fortnite )، وفقا لتقرير theverge.

وقالت شركة Epic Games المطورة في بيان عند الإعلان عن التغييرات: "تستند هذه التعديلات إلى عوامل اقتصادية مثل التضخم وتقلبات العملة، وتتبع توافقات تسعير مماثلة تم الانتهاء منها مؤخرًا في المملكة المتحدة وكندا والمكسيك".

والتغييرات ليست ضخمة، لكنها ستكون ملحوظة لأولئك الذين ينفقون الأموال بشكل متكرر على اللعبة، وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ستبدو الأسعار الجديدة كما يلي:

• 1000 نقود V-Bucks – 8.99 دولارًا أمريكيًا، 7.99 دولارًا أمريكيًا سابقًا

• 2800 نقود V-Bucks – 22.99 دولارًا أمريكيًا، 19.99 دولارًا أمريكيًا سابقًا

• 5000 نقود V-Bucks – 36.99 دولارًا أمريكيًا، 31.99 دولارًا أمريكيًا سابقًا

• 13500 نقود V-Bucks – 89.99 دولارًا أمريكيًا، سابقًا 79.99 دولارًا أمريكيًا

وتؤثر التغييرات أيضًا على عدد قليل من حزم المحتوى ويمكنك رؤية جميع الأسعار المعدلة هنا كما ذكرناها ولكن سعر الاشتراك الشهري في Fortnite Crew سيظل كما هو.