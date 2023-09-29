شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تطرح نسخة ويب من برنامج "فوتوشوب" بمميزات ذكاء اصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عامين تقريبًا من طرح الإصدار التجريبي، أصبحت خدمة Adobe Photoshop على الويب - وهي نسخة مبسطة عبر الإنترنت من تطبيق تحرير الصور لسطح المكتب الخاص بالشركة - متاحة الآن بشكل عام.

ووفقًا للمعلومات التي شاركتها Adobe مع The Verge، سيتم إطلاق Photoshop على الويب باستخدام أدوات Geneativefill وGenerative Expand الشهيرة التي تم إصدارها مؤخرًا لإصدار سطح المكتب من Photoshop.



فوتوشوب

ومدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي Firefly من Adobe، تتوفر هذه الميزات للاستخدام التجاري وتسمح للمستخدمين بإضافة صورة أو إزالتها منها أو توسيعها بسرعة باستخدام الأوصاف النصية بأكثر من 100 لغة، كل ذلك مع مطابقة ظروف الإضاءة ومنظور الصورة الأصلية. .

ويوفر Photoshop على الويب أيضًا العديد من الأدوات الأكثر استخدامًا لمكافئات سطح المكتب ولكن مع تخطيط مُعاد تصميمه يوفر لمستخدمي Photoshop الجدد تجربة مستخدم أكثر "سلاسة"، ويتضمن ذلك ميزة شريط المهام السياقية - التي تقترح الخطوات الأكثر صلة التي يجب اتخاذها في سير عملك - والتي تمت إضافتها إلى تطبيق Photoshop لسطح المكتب في وقت سابق من هذا العام.

وتتم تسمية الأدوات التي تشترك في مسارات عمل مماثلة - مثل تلك المستخدمة لتحديد الكائنات وتنقيح الصور - وتجميعها معًا على شريط الأدوات لتسهيل التنقل في البرنامج، ويمكن تعطيل طريقة العرض هذه للمبدعين ذوي الخبرة الذين يفضلون مظهر إصدار سطح المكتب من واجهة مستخدم Photoshop، وتقول Adobe أنه سيتم إضافة ميزات سطح المكتب مثل أداة التصحيح وأداة القلم ودعم الكائنات الذكية والحبل المضلع والمزيد "قريبًا".

ويمكّن Photoshop على الويب أيضًا المستخدمين من دعوة الآخرين للتعاون في المشاريع ويسمح لأولئك الذين ليس لديهم وصف Photoshop نشط بعرض الملفات والتعليق عليها.

ويتم تضمين خدمة Photoshop المستندة إلى الويب كجزء من جميع خطط Photoshop المدفوعة (والتي تبدأ بسعر 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا) ولن تكون متاحة كتجربة مجانية للاستخدام عند الإطلاق، وقد بدأت شركة Adobe باختبار إصدار "freemium" من برنامج Photoshop لتجربة الويب في يونيو من العام الماضي بعد الإصدار التجريبي الأولي من Photoshop للويب في عام 2021.

وقالت الشركة سابقًا إنها تأمل في تقديم نسخة مجانية من الخدمة التي توفر معظم وظائف سطح المكتب الأساسية في Photoshop، لكن أشلي ستيل، نائب الرئيس الأول للوسائط الرقمية في Adobe، أخبر The Verge الآن أن عملاق البرمجيات الإبداعية "ليس لديه خطط فورية لعرض مجاني" وأن المستخدمين الجدد يمكنهم بدلاً من ذلك الاطلاع على Photoshop على الويب من خلال "العروض التوضيحية التفاعلية المجانية" والبرامج التعليمية داخل التطبيق" على موقع Adobe الإلكتروني قبل الالتزام بالاشتراك.