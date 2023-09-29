شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تواجه دعوى قضائية بسبب التحرش بأصحاب بشرة سمراء فى مصنعها بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت دعوى قضائية جديدة شركة تسلا بأنها عرضت الموظفين من ذوى البشرة السمراء في مصنعها بكاليفورنيا إلى "مضايقات عنصرية شديدة " وساعدت في انشاء بيئة عمل معادية للموظفين ذوي البشرة الملونة وذلك بحسب الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية (EEOC)، وفقا لتقرير theverge.

وتزعم الوكالة أن الإهانات والألقاب العنصرية والقوالب النمطية القائمة على العرق "تغلغلت في مصنع فريمونت التابع لشركة تيسلا، مما أخضع الموظفين السود للعداء والجرائم العنصرية" ، وتقول الدعوى القضائية إن الموظفين السود تم فصلهم أيضًا أو تعرضوا للانتقام بعد تقديم شكاوى حول معاملتهم.

وتتضمن الدعوى القضائية الكثير من اللغة التي يُزعم أنها تُستخدم في مصنع تيسلا، وقد رددها أيضًا الموظفون السود السابقون في الشركة في الدعاوى القضائية الخاصة بهم ، وقالت لجنة تكافؤ فرص العمل:

تم استخدام الإهانات بشكل عرضي وعلني في المناطق ذات الازدحام الشديد وفي مراكز العمال، وواجه الموظفون السود بانتظام الكتابة على الجدران، بما في ذلك أشكال مختلفة من كلمة N، والصليب المعقوف، والتهديدات على المكاتب وغيرها من المعدات، في أكشاك الحمامات، داخل المصاعد، وحتى على المركبات الجديدة التي تخرج من خط الإنتاج.

ووصف الموظفون السود انتشار الصور العنصرية بأنه "متكرر" و"ثابت" و"شيء عادي" ويحدث "مرات كثيرة جدًا لا يمكن إحصاؤها"، وفقًا للدعوى القضائية.

وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل إلى الحصول على "تعويضات وتعويضات عقابية، وأجور متأخرة للعمال المتضررين، بالإضافة إلى انتصاف مصمم لإصلاح ممارسات التوظيف في شركة تسلا لمنع مثل هذا التمييز في المستقبل.

وتكرر هذه الادعاءات التي قدمت في دعوى قضائية ضد تيسلا من قبل وكالة الحقوق المدنية في كاليفورنيا العام الماضي، بالإضافة إلى شكاوى من الموظفين السود في مصنع الشركة.

وفي أكتوبر 2021، منحت هيئة المحلفين موظفًا أسودًا سابقًا في شركة Tesla تعويضًا بقيمة 137 مليون دولار بعد أن اتهم الشركة بتجاهل العنصرية المتفشية، (قام أحد القضاة لاحقًا بتخفيض هذه الجائزة إلى 15 مليون دولار ).

ودفعت الشركة أيضًا مليون دولار لموظف أسود سابق آخر قال إن أحد المشرفين أطلق عليه كلمة "n"، وتواجه شركة تسلا حاليًا دعوى قضائية جماعية تزعم وجود عنصرية في مصنعها الرئيسي.

وكشفت تسلا لأول مرة في دعوى قضائية العام الماضي أنها كانت قيد التحقيق من قبل لجنة تكافؤ فرص العمل، في ذلك الوقت، ادعت الشركة أنها وقعت وسط "حرب على النفوذ" بين الوكالة وإدارة التوظيف العادل والإسكان في كاليفورنيا، التي كانت تقاضي الشركة أيضًا بتهمة التمييز العنصري.