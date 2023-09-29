شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى 25 لإنشاء Google.. تعرف على أبرز خدمات محرك البحث العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحين الذكرى 25 لإنشاء Google هذه الأيام، إذ يحتفل محرك البحث جوجل الأشهر عالميا بالذكرى 25 لإنشاء Google.

ويأتي هذا في تقليد سنوي تحرص فيه شركة جوجل على الاحتفال به سنويا.

الذكرى 25 لإنشاء Google

ترصد "اليوم" خلال سطورها التالية العديد من المعلومات حول محرك جوجل الأشهر عالميا في مجال الإنترنت والبحث وأبرز خدمات شركة جوجل.

وفي الذكرى 25 لإنشاء Google تأسست الشركة العملاقة جوجل عام 1999.

لم تكن بدايات شركة جوجل كما الكثير من الشركات والتي تنطلق أحيانا بقوة، ولكن إنشاء Google بدأ من مرآب سيارات في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.

وحول اسم جوجل الذي يثير الكثير من الجدل، فالسبب وراء تغير اسم جوجل يأتي نسبة إلى الرقم جوجل، وهو عبارة عن رقم واحد يتبعه 100 صفر.

القيمة السوقية لشركة جوجل

في الذكرى 25 لإنشاء Google يذكرنا هذا بأن الشركة العملاقة باتت قيمتها السوقية الحالية أكثر من 1.6 تريليون دولار أمريكي.

أما عن أعداد المكاتب التي توسعت كثيرا عالميا، فتمتلك شركة Google في أكثر من 60 دولة حاليا أكثر من 150 مكتبًا.

وعن موظفي شركة Google أيضا لديها الكثير من الموظفين ذو الخبرة، إذ يعمل لديها أكثر من 135 ألف موظف.

أبرز خدمات شركة جوجل

- TensorFlow

تستخدم هذه الخدمة من جوجل في عدة أمور مثل تمييز الأصوات في الأماكن التي يملؤها الضجيج أو إيجاد الصور وغيرها.

- Full Value of Mobile

تستفيد الشركات من خلال هذه الخدمة من الهاتف في أعمالهم حيث تقيس هذه الخدمة مدى أهمية الهاتف لقطاع الأعمال.

- Google Cultural Institute

تلك الخدمة من جوجل تهدف لجمع وتوثيق الكنوز الثقافية، فضلا عن تنظيم المعلومات والحفاظ على التراث العالمي.

- Google Trends

تتيح هذه الخدمة من جوجل إتاحة أكثر الكلمات بحثًا على جوجل وبعض الخدمات الأخرى من خلال المقارنة بين مصطلحي بحث أو أكثر، ومعرفة النسبة المئوية للكلمة التي يُبحث عنها.

- Google Person Finder

تتيج هذه الخدمة التواصل مع العائلات والأصدقاء لا سيما وقت حدوث الكوارث.

- Google Mars

وأطلقت هذه الخدمة من جوجل لإتاحة استكشاف كوكب المريخ، وإتاحة المعلومات عن المركبات الفضائية الخاصة به.

- Google Web Designer

تتيح جوجل تلك الخدمة في مجال تكويد المواقع والإعلانات بتقنية HTML5، وذلك عبر إنشاء الرسوم المتحركة والرسوم الثلاثية الأبعاد وغيرها من التصميمات.

- Google Consumer Survey

وتتيح هذه الخدمة من جوجل عمل أبحاث السوق المتخصصة، وعمل دراسات للأسواق العالمية، فضلاً عن التعرف على أراء المستهلكين.