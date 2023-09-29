شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشمس تظهر زرقاء فى سماء بريطانيا.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مراقبو السماء في جميع أنحاء بريطانيا بالصدمة عندما نظروا إلى الأعلى ليكتشفوا أن الشمس قد تحولت إلى اللون الأزرق، وقد انتشرت صور هذه الظاهرة الغريبة على موقع X (تويتر سابقًا)، حيث كتب أحد المستخدمين الحائرين: "يا إلهي لم أر شمسًا زرقاء من قبل!"

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الظل غير المعتاد لا يدعو للقلق، وهناك تفسير بسيط له، حيث أوضح دان هاريس، نائب مدير التوقعات في مكتب الأرصاد الجوية البريطانية: "لدينا تأثير غربي قوي على طقسنا في الوقت الحالي، وهذا يمكن أن يجلب الهواء على طول الطريق من أمريكا الشمالية إلى أوروبا مغلفًا في أنظمتنا الجوية".



اللون الأزرق من الشمس وأضاف هاريس، "يحتوي هذا الهواء حاليًا على دخان من حرائق الغابات الكندية.. مزيج من الدخان والسحب العالية في الغلاف الجوي يمكن أن يبعثر ضوء الشمس، مما يخلق تغيرات غير عادية في اللون". توجه العديد من المستخدمين المرتبكين إلى X لمناقشة الشمس الزرقاء هذا الصباح."أتذكر اللون البرتقالي الداكن والأحمر للشمس عندما أثارت أوفيليا 2017 دخان حرائق الغابات البرتغالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة... لماذا اللون الأزرق هذه المرة؟"



الشمس الزرقاء

وغرد آخر: "لدينا شمس زرقاء غريبة اليوم فوق تويكنهام"، رداً على ذلك، أوضح كريس بيج، مذيع الطقس في قناة ITV، ما يحدث.

وقال: "هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بظهور الشمس باللون الأزرق الغريب اليوم"، مضيفا "أنها قوة دخان حرائق الغابات التي تنشر ضوء الشمس والتي تم سحبها عبر المحيط الأطلسي من أمريكا الشمالية بسبب العاصفة أجنيس."

توضح ناسا: "يمتلك اللون البنفسجي أقصر طول موجي، عند حوالي 380 نانومتر، واللون الأحمر لديه أطول طول موجي، عند حوالي 700 نانومتر".

وبينما يتجه نحو الأرض، ينتشر ضوء الشمس بشكل طبيعي عبر الجزيئات الموجودة في الهواء، مثل الغبار والدخان، وكلما كانت الأطوال الموجية أقصر، كان من الأسهل انتشار الضوء، وهذا ما يفسر لماذا السماء زرقاء.

ومع وجود المزيد من الدخان في الغلاف الجوي، فإنه يسمح بمزيد من التشتت، مما يجعل حتى الشمس تبدو زرقاء، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، حيث ظهرت الشمس باللون الأزرق فوق المدن والبلدات في أونتاريو في عام 1950.