شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة لمنشئي المحتوى عبر "إكس".. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن إيلون ماسك عن ميزة جديدة في منصة إكس المملوكة له_تويتر سابقًا_، خاصة بمنشئي المحتوى.

وبين ماسك أنه أصبح لدى منشئي المحتوى الآن خيار السماح بالرسائل المباشرة من المشتركين وغيرهم، بشكل دائم أو جزئي.

مزيد من التحكم

تعني إضافة الميزة الجديدة أنه يمكن لمنشئي المحتوى اختيار تلقي الرسائل المباشرة من أي شخص، بغض النظر عما إذا كان من المشتركين أم لا، أو يمكنهم اختيار تلقي الرسائل المباشرة من المشتركين فقط.

وتعد تلك ميزة جديدة تمنح منشئي المحتوى مزيدًا من التحكم في من يمكنه الاتصال بهم مباشرة.