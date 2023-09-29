شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تتعاون مع "ispace " لتنفيذ هبوط على سطح القمر مقابل 55 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة رحلات الفضاء اليابانية الخاصة آى سبيس عن خطط مهماتها القادمة إلى القمر، حيث كشفت الشركة أنها تهدف إلى أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في استكشاف القمر في السنوات المقبلة، كما كشفت أنها ستفتتح مقراً جديداً للولايات المتحدة في دنفر، وفقا لتقرير سبيس .

وستقوم شركة ispace بتصنيع مركبة الهبوط القمرية الجديدة Apex 1.0، والتي تتميز بأماكن مخصصة للأقمار الصناعية، وزيادة الحماية للحمولات الحساسة وسعة حمولة متوقعة تبلغ(500 كجم) ، وقال دانييل هانسون من ispace إن مركبة الهبوط ستكون قادرة على "توصيل وتشغيل عمليات الحمولة الأكثر حساسية إلى الجانب القريب [والجانب البعيد] من القمر".

وسيتم تسليم بعض هذه الحمولات نيابة عن وكالة ناسا، وفي مؤتمر صحفي اليوم أعلن ممثلو ispace أن العميل الرئيسي لمهمتها القادمة 3 هو ناسا، التي اختارت الشركة كجزء من برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS).

وذكرت شركة ispace خلال المؤتمر الصحفي أنها وقعت عقدًا بقيمة 55 مليون دولار مع وكالة ناسا للمهمة 3 من أجل الهبوط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر حاملة ما يقرب من (95 كجم) من الحمولات العلمية.

لكن هذا ليس كل ما ستفعله المهمة فقط، ففي طريقها إلى سطح القمر ستقوم المهمة 3 بتسليم أقمار صناعية ستبقى في مدار حول القمر لتكون بمثابة مرحلات اتصالات، وتابع جاران: "نظرًا لأنه لا يزال هناك مجال لمزيد من سعة الحمولة، فإننا نواصل المحادثات مع الشركات الخاصة والوكالات الحكومية للحصول على عملاء عالميين بالإضافة إلى وكالة ناسا".

وأضاف جاران أن الشركة أبرمت بالفعل اتفاقًا لتوقيع عقد لحمولة أخرى للمهمة 3، لكن لا يمكن الكشف عن هذه التفاصيل بعد، وتهدف ispace إلى إطلاق المهمة 2 في عام 2024، في حين أن تاريخ إطلاق المهمة 3، الذي كان محددًا في الأصل لعام 2025، قد تأخر الآن إلى عام 2026.

وأطلقت الشركة مهمتها الأولى في ديسمبر 2022، حيث أرسلت مركبة الهبوط Hakuto-R نحو القمر ، ومن المقرر أن يهبط Hakuto-R في 26 أبريل 2023 بالقرب من حفرة أطلس التي يبلغ عرضها (87 كيلومترًا) في منطقة ماري فريجوريس "البحر البارد" من الجانب القريب من القمر.

ومع ذلك، أخطأ الكمبيوتر الموجود على متن المركبة في قراءة ارتفاعها وهي في طريقها إلى أسفل سطح القمر، مما أدى إلى وقوع حادث، وكان من الممكن أن يكون النجاح تاريخياً: فلم تتمكن أي شركة خاصة أو مركبة فضائية يابانية من الهبوط على سطح القمر على الإطلاق، و تهدف وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) إلى تحديد هذا المربع الأخير قريبًا: وستحاول مركبة الهبوط على سطح القمر SLIM ، التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر، الهبوط على سطح القمر بعد حوالي ثلاثة أشهر من الآن، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.