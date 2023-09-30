كيفية إعادة ضبط الإعدادات في هواتف فيفو

اعتقد أنك فهمت بالفعل ما الذي يعنيه ذلك النوع؛ وهو أنه يقوم بمحو جميع الإعدادات التي أجريتها على أي شيء قابل للإعداد في هاتفك، وعلى سبيل المثال إعدادات الشاشة وإعدادات الصوت، وإعدادات القفل والإيماءات وأزرار التنقل، فكل ما يندرج تحت كلمة “إعدادات” هو ضمن ذلك النوع من إعادة التعيين؛ وللعلم..فالشبكات ليست مستثناه؛ فهي ضمن الإعدادات أولًا وأخرًا، فذا فإنك عندما تقوم بإعادة التعيين لكل الإعدادات فإنك تقوم نوعًا ما بإرجاع هاتفك بأكمله لحالته الأولية عدا الملفات والبيانات التي تم تنزيلها والتطبيقات التي تم تثبيتها، وتاليًا سنوضح كيفية إعادة تعيين كل الإعدادات في هواتف فيفو

الخطوات :