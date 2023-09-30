شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعالج مخاوف الميزانية الكبيرة لمهمة إرجاع عينات المريخ.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وكالة ناسا حاليا على تشكيل فريق خاص لمعالجة مخاوف الميزانية الكبيرة لمهمة إرجاع عينات المريخ، وذلك بعد أن قامت "لجنة مراجعة مستقلة" بفحص خطط الوكالة وأهدافها المستمرة لمهمتها القادمة لاستعادة عينات من المريخ.

وستتضمن عملية عودة عينة المريخ، وهي عملية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، أول إطلاق إلى الفضاء من كوكب آخر وأول لقاء على الإطلاق في مدار حول كوكب آخر ، وفقا لتقرير سبيس .

وقال نيكولا فوكس، المدير المساعد للعلوم في وكالة ناسا، في بيان : "وكالة ناسا لديها خطط لنهج قوي لاستكشاف القمر والمريخ ، ويعد المريخ وجهة غنية للاكتشافات العلمية وفهم الكوكب الأحمر يدعم برنامج أرتميس التابع للوكالة لإرسال البشر في النهاية إلى المريخ."

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم مجلس المراجعة تقريرًا إلى وكالة ناسا يؤكد فيه الأهداف العلمية المهمة للمهمة، ولكنه أشار أيضًا إلى مشكلات الميزانية المحتملة من بين مخاوف أخرى ، وبعد دراسة المهمة لمدة شهرين، تضمن تقرير مجلس المراجعة على وجه التحديد 20 ملاحظة و59 اقتراحًا بخصوص المهمة المقترحة.

وفقا للتقرير ، يمثل MSR أولوية لاستكشاف الفضاء السحيق لناسا، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، ومع ذلك، تم إنشاء MSR بميزانية غير واقعية وتوقعات جدول زمني منذ البداية.

كما تم تنظيم MSR أيضًا في إطار هيكل غير عملي ونتيجة لذلك، "لا يوجد في الوقت الحالي أي جدول زمني أو تكلفة أو خط أساس فني ذي مصداقية أو متطابق أو جدول زمنى يمكن تحقيقه بالتمويل المحتمل المتاح."

كما تشير Ars Technica ، إن القلق الرئيسي بشأن ميزانية مهمة Mars Sample Return هو أن تكاليفها المتضخمة يمكن أن تؤدي بسرعة إلى مزاحمة المشاريع والأولويات الأخرى على المدى الطويل ، وذلك لأن الطريقة الواقعية الوحيدة لإطلاق المهمة بحلول عام 2030، كما يأمل الفريق، ستتطلب ما بين 8 إلى 11 مليار دولار.

ومن بين توصيات التقرير الاقتراح الرئيسي وهو أن تقوم وكالة ناسا بتوصيل أهمية المهمة للجمهور بشكل أفضل، بالإضافة إلى إعادة تقييم هيكل إدارة المهمة لتقليل النفقات العامة.

وقال أورلاندو فيغيروا، رئيس مجلس المراجعة المستقل الذي فحص خطة المهمة: "إن برنامج Mars Sample Return هو برنامج وحملة معقدة للغاية مع العديد من التطورات والواجهات والتعقيدات المتوازية ، كما إن تطوير هذا الجهد التاريخي يأتي بعد عقود عديدة من الاستثمار الاستراتيجي."

كما تم إنشاء مجلس المراجعة بواسطة ناسا في مايو 2023 لفحص الخطط الفنية والمالية والجدولة للمهمة قبل الموافقة على تصميم المهمة ، وأشرك مجلس الإدارة مجموعة متنوعة من خبراء الصناعة والعلماء من داخل وكالة ناسا نفسها وخارج الوكالة لتقييم الجوانب المختلفة للمشروع.

والآن بعد أن تم تقديم التقرير، تعلن ناسا عن إنشاء فريق تحت إشراف نائب المدير المساعد للعلوم في ناسا، ساندرا كونيلي، لتقييم تقرير عودة عينة المريخ، وسيكون أمام فريق الاستجابة حتى الربع الثاني من عام 2024 اقتراح مسار العمل في ضوء نتائج وتوصيات التقرير الجديد.

كما سيتم تأجيل تأكيد تكلفة المهمة الرسمية والجدول الزمني من قبل الوكالة حتى انتهاء المراجعة.