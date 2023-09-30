شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح ميزة "البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعى" للمراهقين .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت جوجل تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمراهقين، بالإضافة إلى ذلك تضيف تجربة البحث التوليدية (SGE) الخاصة بالشركة صفحات سياقية جديدة لتسليط الضوء على الاستجابات التي تم إنشاؤها وروابط الويب الفردية داخل الإجابات، و ذلك بحسب موقع Engadget الأمريكى.

وقالت جوجل إنها تلقت "تعليقات إيجابية بشكل خاص" من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا والذين اختبروا SGE، مما أثر على قرارها، وقد أصبح SGE متاحا كجزء من مختبرات بحث جوجل منذ أواخر مايو.

وتقول جوجل إنها أضافت ضمانات لمنع المحتوى غير المناسب أو الضار بناءً على أبحاثها مع خبراء في تنمية المراهقين، وكتبت الشركة "على سبيل المثال، وضعنا حواجز حماية أقوى للمخرجات المتعلقة بالمواد غير القانونية أو المرتبطة بالعمر أو التنمر، من بين قضايا أخرى"، وتقول Google إنها ستواصل جمع التعليقات والعمل مع المتخصصين لتحسين SGE للمراهقين.

وبدءا من اليوم، تضيف الشركة أيضًا أداة "حول هذه النتيجة" إلى استجابات SGE، مما يساعد المستخدمين على فهم كيفية استقرار الذكاء الاصطناعي على إجاباته، وقريبًا ستنتج أيضًا ردود "حول هذه النتيجة" لعناوين URL الفردية ضمن الإجابات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي "حتى يتمكن الأشخاص من فهم المزيد عن صفحات الويب التي تدعم المعلومات في النظرات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

ولمساعدة القادمين الجدد على فهم الذكاء الاصطناعي التوليدي، نشرت جوجل دليلاً لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو بمثابة دليل ترحيبي لشركة SGE ومشاريع الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل Bard ، ويتضمن النصائح والأسئلة الشائعة والمناقشات حول إمكانياته وقيوده.

أخيرًا، تقول جوجل إنها تجري "تحسينات مستهدفة" على النتائج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تكون خاطئة أو مسيئة، ويتم طرح تحديث لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على اكتشاف "الهلوسة" أو المحتوى غير المناسب بشكل أفضل، وتعمل الشركة أيضًا على استخدام نماذج لغوية كبيرة "لنقد" مسودتها الأولى للردود وإعادة كتابتها مع وضع الجودة والسلامة في الاعتبار.

وكتبت الشركة: "يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد الشباب على طرح الأسئلة التي لا يمكن لمحرك البحث عادةً الإجابة عليها، وطرح أسئلة متابعة لمساعدتهم على التعمق أكثر". "بينما نقدم هذه التكنولوجيا الجديدة للمراهقين، نريد تحقيق التوازن الصحيح في خلق الفرص لهم للاستفادة من كل ما تقدمه، مع إعطاء الأولوية للسلامة وتلبية احتياجاتهم التنموية.