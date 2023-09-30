شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف تطبيق Jamboard التعاونى.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل إيقاف تطبيق Jamboard Whiteboarding بحلول نهاية عام 2024، وذلك بحسب منشور الشركة على Workspace وسيتحول إلى العمل بشكل أوثق مع شركاء خارجيين.

ويعد Jamboard هوأداة طورتها الشركة تتيح للأشخاص القدرة على التعاون في الوقت الفعلي، على سبيل المثال، أي شيء يتم رسمه أو تعديله على موقع الويب أو التطبيق، ينعكس على اداة Jamboard، والعكس صحيح.

لمواصلة منح الفرق التي تستخدم أدواتها إمكانية الوصول إلى السبورة الرقمية التعاونية، تقوم Google بدمج FigJam وLucidspark وMiro عبر مساحة العمل الخاصة بها، كما وعدت أيضًا بتوفير "مسار الاحتفاظ والترحيل" حتى لا يفقد المستخدمون أي عمل تعاوني قاموا بإنشائه داخل المؤسسة.

وقالت جوجل في منشورها إنها تلقت تعليقات من العملاء بأن الميزات المتقدمة التي يقدمها شركاء الطرف الثالث المذكورين أعلاه ساعدت فرقهم على العمل بشكل أفضل معًا، و بناءً على هذه التعليقات، قررت الشركة "الاستفادة من النظام البيئي الشريك الخاص بها للوح المعلومات في Workspace وتركيز جهودها على التعاون الأساسي في المحتوى عبر المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية."