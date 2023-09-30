تكنولوجيا: آيسر نايترو V 15، الحاسوب المحمول الجديد الذي يضع اللعب في متناول الجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أزاحت آيسر الستار اليوم عن الحاسوب المحمول المخصّص للألعاب آيسر نايترو V 15، المزوّد بمعالج إنتل i5 وi7 من الجيل 13 ووحدات معالجة الرسومياتGeForce RTX™ 40 من إنفيديا. يعمل هذا الحاسوب بنظام التشغيل الجديد ويندوز 11، ويتوفّر مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت، إلى جانب أجهزة تخزين SSD تصل سعتها إلى 512 جيجابايت/1 تيرابايت لينعمَ المستخدم براحة البال وبتجربة لعب سلِسة، فيُقلع نظام التشغيل سريعًا ويشمل مساحة وافرة للتطبيقات والملفات والألعاب.

ينغمس اللاعب في العوالم الرقمية عند استخدام آيسر نايترو V 15، بفضل شاشة العرض قياس 15 بوصة النابضة بالحياة بدقّة Full HD وبمعدّل تحديث بسرعة البرق يصل إلى 165 هرتز، وبصوت دقيق مع تقنية DTS® X. وتُساهم المروحة المزدوجة ونظام العادم في الحفاظ على برودة القطع الداخلية لتُتيح للمستخدم الانغماس في الألعاب لساعات طويلة من دون توقّف.

أفضل أداء للاستمتاع بالألعاب الحافلة بالحماس والتشويق

يأتي آيسر نايترو V 15 مع معالج إنتل i5 وi7 من الجيل 13، وهو مصمّم وفقًا لأحدث بنية هجينة تُتيح للمستخدم الاستمتاع بالألعاب وخلق المحتوى وتحرير مقاطع الفيديو وإنجاز مهام عديدة في آن واحد، في أي مكان وزمان. يأتي هذا الحاسوب المحمول أيضًا مع خيارات بطاقات رسوميّات عدة (من GeForce RTX™ 2050 بسعة 4 جيجابايت إلى GeForce RTX™ 4050 بسعة 6 جيجابايت من إنفيديا) فيستمتع اللاعبون بمشاهد افتراضية تُحاكي الواقع، إذ توفر وحدات معالجة الرسوميّات هذه الطاقة وهي مدعمة بالذكاء الاصطناعي وتحتوي على معزّز الأداء DLSS 3 وتقنيّة تتبّع الأشعّة.

ولكي يواكب ساعات اللعب الطويلة، يشمل آيسر نايترو V 15 مجموعة من المراوح التي تعمل بالتزامن إلى جانب نظام التبريد المزدوج الذي يسمح بدخول الهواء من لوحة المفاتيح ومن الغطاء السفلي، ثمّ يطرد الحرارة عبر الفتحات الموزّعة بطريقة مدروسة على الجوانب والجهة الخلفية.

مزيد من الألعاب، ومزيد من المهام، من دون حدود

يتسنّى للّاعبين الاستمتاع بالمشاهد الرائعة بفضل الشاشة قياس 15,6 بوصة بدقّة FHD والتي تعمل بتقنية التبديل الداخلي IPS بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وبمعدّل تحديث يصل إلى 165 هرتز، ومدّة تجاوب مضاعفة بسرعة 3 ميلي ثانية، فيما نسبة الشاشة إلى هيكل الجهاز تبلغ 82 في المئة.

يستطيع المستخدم أيضًا الاستمتاع بتجربة الصوت الغامرة مع تقنيّة DTS:X Ultra لإصدار الأصوات بدقّة وضبط أنماط الصوت بما يتناسب مع مختلف أنواع الألعاب. ولا تقتصر مزايا هذا الجهاز على الألعاب فحسب، بل تشمل مزايا الاتصال أيضًا، فيأتي آيسر نايترو V 15 مع حلول آيسر المدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل Acer Purified View و Acer Purified Voice™ لتحسين جودة مكالمات الفيديو.

يُتيح تطبيق NitroSense™ للمستخدم التحكّم بالجهاز، وضبط إعدادات الألعاب ومكوّنات الحاسوب بسرعة وسهولة. ويوفر الحاسوب المحمول اتصالاً موثوقاً وسلساً بالإنترنت بفضل معيار Wi-Fi 6E، إلى جانب مجموعة من المنافذ، بما فيها منفذ Thunderbolt™ 4 للشحن ونقل البيانات وعرض الفيديو. يأتي آيسر نايترو V 15 مرفقًا بالاشتراك بخدمة Xbox Game Pass Ultimate لمدّة شهر واحد، فيتيح للضيوف مئات الألعاب المحبوبة.

الأسعار والتوافر

يتوفر آيسر نايترو V15 (ANV15-51) في الشرق الأوسط وأفريقيا اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل بأسعار تبدأ من 3699 درهمًا إماراتيًا و3699 ريالًا سعوديًا.

تختلف المواصفات الدقيقة والأسعار والتوافر في السوق بحسب المنطقة. لمزيد من المعلومات حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق محدّدة، الرجاء التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.com.

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7700 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.ae.http://www.acer.ae

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