تكنولوجيا: لوجيتك جي تُطلق أحدث الابتكارات الصوتية للرياضات الإلكترونية – سماعة الألعاب LIGHTSPEED Logitech G Pro X 2 مع محرك الصوت Pro-G Graphene

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لوجيتك جي، العلامة التجارية التابعة لشركة لوجيتك (SIX: LOGN) (ناسداك: LOGI) والشركة المبتكرة والرائدة في تقنيات الألعاب ومعداتها عن إطلاق سماعة رأس للرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط – سماعة الألعاب اللاسلكية Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED الجديدة. تم تصميم سماعة الرأس PRO X 2 الجديدة واختبارها مع أشهر محترفي الألعاب الإلكترونية، وهي تتميز بمحرك الصوت PRO-G GRAPHENE الجديد والثوري، مما يجعلها أفضل منتجات الصوت للألعاب وسماعة رأس لا غنى عنها للاعبين الأكثر تميزًا وتنافسية.

وعلقت دانا ذبيان، مديرة التسويق للوجيتك جي في الشرق الأوسط “تتمثل الفلسفة الأساسية لسلسلة لوجيتك جي برو في توفير معدات تلبي الاحتياجات الملحة للرياضيين المحترفين واللاعبين التنافسيين. فمع Pro X 2، حققنا مستوى رائدًا من الأداء من خلال إعادة تصميم محرك Pro-G الخاص بنا باستخدام تقنية صوت الغرافين. والنتاج عنه محرك صلب بشكل لا يصدق وخفيف الوزن بشكل مستحيل تقريبًا. ويوفر هذا صوتًا عالي الدقة مما يمنح اللاعبين المحترفين الأداء الذي يحتاجون إليه للعب بأقصى إمكاناتهم.”

في الرياضات الإلكترونية، يعد وضوح الصوت والاتصال من العوامل الحاسمة التي تؤثر على الفوز. فعندما تكون قادرًا على سماع أدنى إشارة صوتية والتواصل مع زملائك في الفريق، فذلك يحدث فرقًا كبيرًا. وقد تم تصميم محرك تشغيل الصوت Pro-G Graphene الجديد بدقة مع غشاء الغرافين بقياس 50 مم لتقديم تجربة صوتية غامرة لم يسبق لها مثيل. ويوفر المحرك الجديد تحسينات في دقة استنساخ الصوت، ودقة وقت الإشارة وتقليل التشوه، مما يسمح للاعبين بتحديد الأصوات بشكل أكثر وضوحًا، وتمييز موقع الأشياء بسرعة أكبر عندما تتحرك تلك الأشياء بالنسبة للاعب.

وبالإضافة إلى محرك الصوت Pro-G Graphene، تتميز Pro X 2 بتحسينات كبيرة تتضمن:

الاتصالات القوية – توفر تقنية LIGHTSPEED الآن شبكة لاسلكية احترافية مع ما يصل إلى 50 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة ونطاق اتصال لاسلكي قوي يصل إلى 30 مترًا

تصميم حائز على الجوائز – مُصمم خصيصًا للاعبين المحترفين وبالتعاون معهم، بهيكل متين وخفيف الوزن من الألمنيوم والحديد الصلب، وراحة فائقة مع مفاصل دوارة ومتينة وسدادات أذن قابلة للتبديل مصنوعة من الجلد والمخمل

تواصل بثقة – ميكروفون كارديويد 6 مم على ذراع قابل للفصل، مع مرشحات برنامج بلو فويس ( Blue VO!CE )، لاتصال واضح.

صوت DTS : صوت محيطي – يساعدكم الصوت المحيطي الدقيق على معرفة موقع خصومك بالضبط قبل أن يعثروا عليك، مع تجارب صوتية غامرة.

ومنذ بداية عملية التصميم، تعاونت لوجيتك جي مع محترفي الرياضات الإلكترونية للحصول على التعليقات والآراء واتخاذ القرارات الرئيسية واختبار تحسين ميزات المنتجات وتصميمها. ومن خلال تنفيذ ملاحظاتهم في الأدوات والحلول الجديدة، أصبحت لوجيتك جي المعيار الفعلي والرائد في معدات ألعاب الرياضات الإلكترونية عالية الجودة.

نبذة عن سلسلة برو

سلسلة لوجيتك جي برو (Logitech G PRO) هي مجموعة حائزة على الجوائز من سماعات الرأس وفأرة التحكم ولوحات المفاتيح الاحترافية المصممة وفقًا للمواصفات الصارمة لأفضل هواة الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم. وقد تمت هندستها من خلال برنامج التصميم من خلال التعاون (Design by Collaboration)، وتشمل منتجات سلسلة برو ميزات وابتكارات مختارة بعناية لتحقيق ذروة الأداء المطلقة مع توفير الراحة طوال اليوم التي يطلبها اللاعبون المحترفون.

سماعة الألعاب اللاسلكية لوجيتك جي برو إكس 2 لايت سبيد (Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED) حاصلة على شهادة حيادية الكربون®، مما يعني أننا نمول تعويضات الكربون المعتمدة عالية الجودة لتقليل تأثير الكربون من المنتج إلى الصفر. وتشتمل الأجزاء البلاستيكية على محتوى مُعاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 35%، ويأتي الغلاف الورقي من غابات معتمدة من قبل مجلس رعاية الغابات (FSC). لمزيد من المعلومات حول جهود الاستدامة الخاصة بنا، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن لوجيتك جي (Logitech G)

لوجيتك جي، هي علامة تجارية تابعة لشركة لوجيتك، وهي شركة عالمية رائدة تكرس نفسها لتلبية احتياجات اللاعبين والمبدعين من خلال الأجهزة والبرامج والحلول الحائزة على الجوائز. وتشمل منتجات لوجيتك جي الرائدة على مستوى الصناعة لوحات المفاتيح، وفأرة التحكم، وسماعات الرأس، ووسادات فأرة التحكم، ومنتجات المحاكاة مثل العجلات وعصي الطيران، وكاميرات الويب، والأضواء والميكروفونات، وحلول الأثاث المتخصصة؛ لقد أصبح كل ذلك ممكنًا من خلال التصميم المبتكر والتقنيات المتقدمة والشغف العميق للألعاب ومجتمعات المبدعين.

وتساعد لوجيتك جميع الأفراد على متابعة ما يحبونه وهي ملتزمة بالقيام بذلك بطريقة جيدة للناس وكوكب الأرض. تأسست شركة لوجيتك إنترناشيونال في عام 1981 ومقرها في لوزان بسويسرا، وهي شركة سويسرية عامة مدرجة في سوق أوراق المال السويسرية تحت اسم (LOGN) وفي سوق ناسداك غلوبال سيليكت ماركت تحت اسم (LOGI). ستجدون لوجيتك جي على الموقع logitechG.comأو https://blog.logitech.com/ مدونة الشركة, أوhttps://twitter.com/LogitechG تويتر @LogitechG.

لوجيتك، وغيرها من علامات لوجيتك هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة لوجيتك يوروب إس أيه و / أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها. لمزيد من المعلومات حول لوجيتك ومنتجاتها، يرجى زيارة موقع الشركة على www.logitech.com .

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