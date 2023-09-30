شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الصحف فى العالم تستخدم الذكاء الاصطناعى لتحسين العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى وصول الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، بما في ذلك الصحافة، حيث يكون الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحًا في الصحافة عندما تسوء الأمور، فيما نشرت بعض غرف الأخبار مقالات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مليئة بالأخطاء أو الاقتراحات المسيئة، وذلك بحسب موقع The Verge الأمريكى.

لكن في نفس الوقت هناك قلق واسع النطاق من أن الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه ليحل محل الصحفيين بتكلفة زهيدة، لكن دراسة استقصائية عالمية جديدة توضح الطرق التي شق بها الذكاء الاصطناعي طريقه إلى عالم الأعمال، حتى مع قلق الصحفيين بشأن آثاره، ولا يقتصر الأمر على كتابة المقالات فقط.

وقد تم نشر التقرير هذا الأسبوع من قبل JournalismAI، وهي مبادرة من Polis، مركز أبحاث الصحافة التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وهي مدعومة من قبل مبادرة أخبار جوجل، حيث حملت اسم "توليد التغيير: دراسة استقصائية عالمية لما تفعله المؤسسات الإخبارية بالذكاء الاصطناعي" تتضمن وجهة نظر "أكثر من 120 محررًا وصحفيًا وتقنيات وصانعي وسائط من 105 غرف أخبار صغيرة وكبيرة في 46 دولة.

ولا تدعى JournalismAI أن الاستطلاع يمثل الصناعة العالمية بأكملها، ولكنها تعطي لمحة عن كيفية استخدام سوق الإعلام لهذه التقنيات الجديدة، ومن بين المشاركين، استخدم أكثر من 75% الذكاء الاصطناعي في مكان ما في سلسلة جمع الأخبار وإنتاجها وتوزيعها.

وذكر أكثر من النصف زيادة الكفاءة والإنتاجية المحسنة كسبب لاستخدامه - من الناحية المثالية، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الرتيبة والمتكررة، وقال حوالي ثلث المشاركين إنهم يأملون أن تساعدهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى جمهور أوسع، وتخصيص تجارب القراء، وتعزيز مشاركة الجمهور.

وفي الوقت نفسه، أعرب أكثر من 60% من المشاركين عن قلقهم بشأن الآثار الأخلاقية لتكامل الذكاء الاصطناعي من حيث جودة التحرير والجوانب الأخرى للصحافة مثل الدقة والإنصاف والشفافية، وبشكل عام، تستمر غرف الأخبار في النظر إلى التدخل البشري باعتباره أمرًا حاسمًا للتخفيف من الأضرار المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل التحيز وعدم الدقة.

وحتى مع قلق المشاركين في الاستطلاع من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التغطية الإخبارية المتحيزة وتشويه الفئات المهمشة، إلا أن القليل من المنظمات قدمت أمثلة قوية لأي حلول محتملة.

ويقول التقرير إن الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر خاصة بالنسبة لغرف الأخبار في الجنوب العالمي، ويتم تطوير معظم أدوات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على اللغة الإنجليزية (مع لهجات محددة للغاية)، ووتتركز الأموال والموارد عادة في عدد قليل من البلدان، وقد تؤثر الحقائق السياسية المختلفة على ثقة الناس في الذكاء الاصطناعي.

استخدامات الذكاء الاصطناعى في الصحافة ومع ذلك، كشف الاستطلاع أن 90% من غرف التحرير تستخدم بالفعل شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار، و80% في توزيع الأخبار، و75% في جمع الأخبار، وتتضمن مهام جمع الأخبار النسخ الآلي والترجمة، واستخراج النص من الصور، وكشط الويب أو استخدام أدوات التلخيص الآلية.

ويمكن أن يشمل إنتاج الأخبار ترجمة المقالات إلى لغات أخرى، أو التدقيق اللغوي، أو كتابة العناوين الرئيسية، أو كتابة مقالات كاملة، ويتضمن التوزيع استخدام تحسين محرك البحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أشياء مثل تخصيص المحتوى لجمهور محدد.

هناك بعض الاختلافات الكبيرة في الحجم هنا - التدقيق الإملائي للمقالة باستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالة جديدة بالكامل، على سبيل المثال، تسليم مستوى مختلف تمامًا من التحكم إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.

ولا يحدد التقرير عدد غرف الأخبار التي تستخدم هذه التكنولوجيا لكل مهمة محددة، لكنه يذكر أن توزيع الأخبار لديه أوسع نطاق من حالات الاستخدام، حيث يتم ذكرها بشكل متكرر باعتبارها المنطقة الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي في غرفة الأخبار.

وعلى الرغم من أن غالبية المشاركين في الاستطلاع يشعرون بالقلق إزاء الآثار المترتبة على اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي، إلا أن حوالي ثلثهم فقط قالوا إن مؤسساتهم لديها استراتيجية للذكاء الاصطناعي أو أنها تعمل حاليًا على تطوير واحدة.

وتعمل شركات التكنولوجيا مثل جوجل على بناء أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالها الأساسية، حتى في الوقت الذي تثير فيه مخاوف أخلاقية وقانونية جديدة، وقد منعت العديد من غرف الأخبار أداة GPTBot، وهي أداة الزحف على الويب من منافس Google OpenAI، من استخدام بياناتها، كما رفع المؤلفون دعوى قضائية ضد OpenAI وMeta بسبب استخدام عملهم لتدريب الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فقد أبرمت وكالات الأنباء أيضًا صفقات مع شركات الذكاء الاصطناعي، مثل وكالة Associated Press، التي وقعت اتفاقية مع OpenAI في وقت سابق من هذا العام.