تكنولوجيا: إطلاق سيارة Honda Prologue الكهربائية ذات الدفع الرباعي بمدى 300 ميل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدخل هوندا تدريجياً بقوة إلى سوق سيارات الدفع الرباعي الكهربائية مع الكشف عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الخاصة بها Honda Prologue.

تأتي سيارة Honda Prologue بتصميم متين ويمكنها توفير نطاق يصل إلى 300 ميل بشحنة واحدة. كما تحتوي السيارة على محرك مزدوج AWD وخيارات دفع أمامي بمحرك واحد وثلاثة طرازات؛ EX وTouring وElite.

تم تصميم سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Honda Prologue كسيارة كهربائية قوية ذات تصميم رياضي بالإضافة إلى ديناميكيات القيادة اللائقة على الطريق.

ويحتوي طراز Elite على إعداد محرك مزدوج AWD، بينما يوفر كل من EX وTouring خيارات الدفع الرباعي بمحرك مزدوج وخيارات الدفع الأمامي بمحرك واحد.

ستنتج طرازات الدفع الأمامي من Prologue EV ما يصل إلى 210 حصانًا بينما يمكن لإصدار الدفع الرباعي أن يحقق حوالي 288 حصانًا و453 نيوتن متر من عزم الدوران.

تحتوي السيارة على بطارية بقوة 85 كيلو واط في الساعة والتي يمكن إعادة شحنها بسرعات تصل إلى 155 كيلو واط في الساعة.

وقد تم تصنيف سرعات الشحن هذه لتوفير نطاق يصل إلى 65 ميلاً مع 10 دقائق من الشحن. وستأتي السيارة مع الكثير من ميزات السلامة والتقنيات لتحقيق أقصى قدر من الراحة.

علاوةً على ذلك، فهي مزودة بنظام Google المدمج، وAndroid Auto اللاسلكي، وApple CarPlay. ويتميز نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس بحجم 11.3 بوصة، كما تعد مجموعة العدادات الرقمية مقاس 11 بوصة جزءًا من الداخل أيضًا.

تدعم السيارة الشحن اللاسلكي للهاتف، بالإضافة إلى الشحن السلكي عبر USB-C بقوة 45 واط. كمل تتميز Honda Prologue بمساعدة السائق عبر نظام Honda Sensing.

تتضمن الوظيفة نظام فرامل تخفيف الاصطدام، والتحذير من الاصطدام الأمامي، وتخفيف مغادرة الطريق، والتحذير من مغادرة المسار، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، من بين أمور أخرى.

يبلغ سعر سيارة Honda Prologue الكهربائية ذات الدفع الرباعي 40 ألف دولار وسيتم إصدارها في الولايات المتحدة بحلول أوائل عام 2024.

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