تكنولوجيا: سوارة Fitbit Charge 6 الذكية تنطلق بتحسينات في مستشعر ضربات القلب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Fitbit عن سوارة Fitbit Charge 6 الذكية التي تأتي بخدمات جوجل، وتحسينات في مستشعر ضربات القلب، وسعر 160 دولار.

تتميز سوارة Fitbit Charge 6 الذكية بشاشة AMOLED ملونة وحجم 1.04 إنش، مع دعم ميزة Always-On في الشاشة، كما تتميز السوارة الذكية بتصميم من الألومنيوم، مع زر جانبي يدعم الإستجابة اللمسية.

ولقد قدمت Fitbit هذا الإصدار بترقية جديدة لمستشعر ضربات القلب والذي يقترن مع مستشعرات كهربائية جديدة وخوارزمية للتعلم الآلي مطورة من جوجل، لإستشعار ضربات القلب بدقة أعلى بنسبة 60%.

أيضاً تدعم السوارة الذكية الإقتران بأجهزة التمارين الرياضية لنتائج أكثر دقة لمعدل ضربات القلب مع رصد لضربات القلب في الوقت الفعلي لممارسة التمارين الرياضية.

وتتميز سوارة Charge 6 بقياس نسبة الأكسجين في الدم، مع دعم تخطيط القلب ECG، أيضاً تدعم السوارة متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، ومستوى الإجهاد، وحرارة الجلد، تتبع معدل التنفس.

كما تدعم السوارة الذكية تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 40 نشاط رياضي، مع دعم قراءة VO2 max، وتدعم Charge 6 أيضاً مقاومة الماء عند 5 ATM، وتأتي تقنية GPS مدمجة، وGLONASS.

ولقد أضافت جوجل لدعم للتحكم في YouTube Music، وخرائط جوجل لتوجيه المستخدم بإتجاهات دقيقة في الوقت الفعلي.

كما يدعم مستقبل NFC خدمة الدفع Google Wallet، ويصل عمر البطارية للسوارة الذكية إلى 7 أيام، وتتوفر Fitbit Charge 6 بثلاثة إختيارات في الألوان بسعر 160 دولار.

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