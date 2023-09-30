تكنولوجيا: صور توضح التصميم المتوقع لهاتف Galaxy S24 المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف Galaxy S24 القادم من العملاق الكوري، والذي يظهر بتصميم مسطح.

أشار موقع “Ice universe” في تفاصيل نشرت مؤخراً إلى أن سامسونج تتبنى التصميم المسطح في الإصدارات القادمة من هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus، ولقد جاءت تسريبات مصورة من “OnLeaks” لتؤكد على هذه التفاصيل.

ويظهر هاتف Galaxy S24 بتصميم مسطح من الجهة الخلفية على غرار هاتف Galaxy S23، إلا أن الإطار المميز لهاتف S24 يظهر بتصميم مسطح بتصميم يحاكي هواتف الأيفون وهو تصميم قد لا يدعم جميع المستخدمين بتجربة مريحة في الإمساك بالهاتف.

أيضاً تكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن موقع فلاش الكاميرة الذي يأتي إلى يمين الكاميرة بين المستشعر الرئيسي والمستشعر الثاني، على عكس Galaxy S23 الذي ضم فلاش إلى جانب المستشعر الأول.

من جانب أخر لا يختلف موقع الأزرار في الإصدار القادم، حيث يأتي زر التشغيل الرئيسي مع زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر، كما تظهر هوائيات UWB في نفس الجانب.

أيضاً يضم الإطار السفلي منفذ USB C، مع فتحة SIM، ميكروفون، ومكبر للصوتيات، كما يشير مصدر التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S24 يضم شاشة بحجم 6.1 إنش وهو نفس حجم الشاشة المميز لهاتف S23.

وتختلف أبعاد Galaxy S24 عن الإصدار السابق، حيث يأتي الإصدار الجديد بأبعاد 147 في 70.5 في 7.6مم، بينما تميز Galaxy S23 بأبعاد 146.3 في 70.9 في 7.6مم.

يذكر أن بعض التسريبات أشارت إلى خطط سامسونج للإعلان عن سلسلة Galaxy S24 في حدث يعقد في 18 من شهر يناير، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذه الإصدارات خلال الفترة القادمة.

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