5 ميزات مخفية في كاميرا الآيفون مع نظام التشغيل iOS 17

دائما ما تُركز ابل بشكل قوي على كاميرا الآيفون وتصفها بانها افضل من كاميرات الهواتف الذكية المنافسة، والحقيقة ان الكاميرا في الايفون تعتبر اكثر من مذهلة حيث تمنحك القدرة على التقاط صور رائعة وتسجيل فيديوهات بجودة عالية ومع نظام التشغيل الجديد، قدمت لنا الشركة عدد من الوظائف والميزات المهمة التي لا يعرفها العديد من المستخدمين، ولهذا سوف ناخذكم في جولة سريعة للتعرف على 5 ميزات مخفية في كاميرا الآيفون قادمة مع نظام التشغيل iOS 17.

فتح أوضاع الكاميرا عبر الاختصارات

مع نظام iOS 17، اصبح لدى تطبيق الاختصارات العديد من الوظائف المفيدة للمستخدمين وعلى راسها خيار فتح الكاميرا الجديد والذي يمنحك القدرة على انشاء اختصار لفتح الكاميرا على وضع تصوير معين، هذا يعني ان بامكانك تشغيل الكاميرا من خلال تطبيق الاختصارات لتفتح مباشرة على وضع البورتريه او البانوراما او صورة او فيديو او وضع سينيمائي او حركة بطيئة وهكذا ويمكنك اضافة الاجراء الجديد باكثر من وسيلة كالتالي:

افتح قائمة اختصارات التطبيقات ثم الكاميرا وانقر مع الاستمرار على وضع الكاميرا الذي تريده، بعدها قم بتحديد “إضافة إلى الاختصار” ليصبح لديك اختصار جديد بكل سهولة. اذهب إلى قائمة الإجراءات في الاختصار، ثم افتح الكاميرا وبعدها اضغط على أيقونة اختصار التطبيق على وضع الكاميرا الذي تُفضله. افتح تطبيق الكاميرا عبر قائمة الإجراءات الموجودة في قسم الاختصار ثم اختر “فتح الكاميرا” على وضع التصوير الذي تم تحديده سابقا، ثم قم بتبديله إلى وضع الكاميرا الذي تُحبه.

(الميزة متاحة لجميع طرز الايفون التي تعمل بنظام iOS 17)

توازن الصورة مع الأفق

قدمت لنا ابل ميزة ربما يغفل عنها الكثير وهي الخطوط المتقاطعة (خطوط راسية وافقية) والتي تجعل كاميرا الهاتف ثابتة ومستقيمة وهكذا تسمح للمستخدم بالتقاط صور مستوية ورائعة وخالية من اي اهتزازات او عيوب، ومع iOS 17، نقلت آبل تلك الميزة إلى مستوى آخر حيث ستعمل وظيفة الأفق الافتراضي على مساعدتك في إبقاء هاتفك في وضع مستقيم قدر الإمكان عندما تحاول التقاط صور أو تسجيل فيديوهات للارض او السماء او حتى لمناظر الطبيعية دون اي مشكلة.

(الميزة متاحة لجميع طرز الايفون التي تعمل بنظام iOS 17)

تكبير بصري مذهل من آبل

جعلت آبل ميزة التكبير البصري بمعدل 5x مع طول بؤري يصل إلى 120 مم، حكرا على ايفون 15 برو ماكس فقط، وهذا الزوم البصري يعتبر الاقوي مقارنة باي جهاز آيفون آخر، ومع زيادة التكبير البصري، قامت الشركة ايضا بزيادة إمكانيات الزووم الرقمي لتصل إلى 25x ونطاق الزووم هذا يعتبر أكبر بمرتين من الخاص بآيفون 12 برو ماكس، ويليه ايفون 15 برو و 14 برو وبرو ماكس وايضا 13 برو و برو ماكس مع معدل تقريب رقمي يصل إلى 15x.

(الميزة متاحة لطراز واحد فقط وهو آيفون 15 برو ماكس)

قفل توازن اللون الأبيض

إذا كنت من محبي تسجيل الفيديوهات بشكل متواصل عبر الآيفون، نود ان نخبرك بان iOS 17 اصبح لديه الآن خيار جديد وهو قفل توازن اللون الأبيض ويمكن تفعيله من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم الكاميرا وبعدها تسجيل الفيديو، ثم قم بتشغيل خيار إقفال توازن اللون الأبيض، وهكذا اثناء تسجيل فيديو سوف تكون قادر على تحسين دقة التقاط الألوان كما سوف تظل درجة حرارة اللون ثابتة في الفيديو مهما كانت ظروف الإضاءة.

(الميزة متاحة لجميع طرز الايفون التي تعمل بنظام iOS 17)

تبسيط تطبيق الكاميرا في iOS 17

من اجل مساعدة الاشخاص الذين يعانون من اعاقات ادراكية، على استخدام الآيفون، قدمت ابل ميزة الوصول المساعد والتي تمنح هؤلاء الاشخاص القدرة على استخدام الهاتف دون مساعدة من احد ومع iOS 17، سوف يتمكن المستخدم من استخدام الكاميرا دون اي مشكلة حيث ستقوم الميزة بعرض واجهة سهلة مع ازرار كبيرة وبدائل مرئية للنص إلى جانب خيارات مفيدة جدا للمكالمات والكاميرا والرسائل والصور والموسيقى.

ولتفعيل ميزة الوصول المساعد، اتبع الخطوت التالية:

انتقل إلى الإعدادات ثم تسهيلات الاستخدام وبعدها الوصول المساعد

اضغط على إعداد الوصول المساعد، ثم على متابعة

سجِّل الدخول باستخدام Apple ID للشخص الذي سوف يستخدم الميزة

بعد ذلك، اختر شكل وتخطيط التطبيقات على الشاشة ومن ضمنها الكاميرا

يمكنك ضبط تطبيق الكاميرا ليشمل أوضاع تصوير مثل بورتريه – فيديو – بانوراما كما يمكنك تعطيل أي أوضاع لا تحتاج إليها

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اخيرا، هذه كانت 5 ميزات مخفية في كاميرا الآيفون لا يعرفها العديد من المستخدمين والتي سوف تظهر للهواتف التي تدعم نظام التشغيل iOS 17، وركزت آبل بشكل كبير على جلب الكثير من التحسينات والميزات المهمة والرائعة مع نظام التشغيل الجديد، لذا يمكنك اكتشاف المزيد من الميزات في تطبيق كاميرا الآيفون.