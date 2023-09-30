شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه وضع Game Mode بنظام macOS Sonoma وكيف سيساعد المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل نظام التشغيل macOS Sonoma لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بها منذ بضعة أيام، حيث يأتي آخر تحديث للبرنامج مزودًا بوضع الألعاب أو Game Mode الذي من المتوقع أن يعمل على تحسين تجربة الألعاب على أجهزة Mac.

ويمكن لهذا الوضع الجديد تحسين الألعاب تلقائيًا لتزويد المستخدمين بتجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة، وسيعمل وضع اللعب على نظام التشغيل macOS Sonoma أيضًا على تقليل زمن الوصول باستخدام الملحقات اللاسلكية مثل AirPods ووحدات التحكم.

كيف سيساعد وضع اللعبة لاعبى Mac؟ بدأت شركة أبل في تحسين تجربة الألعاب لمستخدمي أجهزة Mac، خاصة بعد التحول إلى شرائحها الداخلية، ويمكن لأحدث وضع لعب أن يعين الألعاب كأولوية أعلى لاستخدام موارد وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية على التطبيقات الأخرى.

وهذا يعني أن الألعاب ستتوفر لها المزيد من الموارد، سيساعد ذلك المستخدمين على تقديم طريقة لعب أكثر سلاسة ومعدلات إطارات أعلى من خلال تخصيص موارد أقل للأجهزة لمهام الخلفية.

سيعمل وضع الألعاب أيضًا على تقليل زمن الوصول باستخدام الملحقات اللاسلكية، سيؤدي الوضع أيضًا إلى مضاعفة معدل عينة البلوتوث، مما يمكن أن يقلل التأخير بين عندما يضغط المستخدمون على زر في وحدة التحكم الخاصة بهم وعندما ينعكس الإجراء في اللعبة.

كيفية تمكين وضع اللعبة على ماك لتمكين مستخدمي وضع اللعب، يحتاجون أولاً إلى تحديث أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم من أبل باستخدام نظام التشغيل macOS Sonoma، وسيتم تشغيل وضع اللعبة تلقائيًا عندما يقوم المستخدمون بتشغيل لعبة في وضع ملء الشاشة.

ولا توجد ضوابط أو خيارات لتشغيله يدويًا حتى ذلك الحين، بمجرد تشغيل اللعبة في وضع ملء الشاشة، سيتمكن المستخدمون من رؤية أيقونة وحدة التحكم في اللعبة في شريط قوائم macOS.



سيظهر الرمز حتى لو لم تكن وحدة التحكم متصلة بجهاز Mac، وسيؤدي النقر فوق أيقونة وحدة التحكم في اللعبة إلى فتح قائمة تحتوي على اسم اللعبة التي يتم لعبها في وضع ملء الشاشة،الخيار الوحيد الذي سيكون متاحًا في القائمة سيسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل وضع اللعبة.

لإعادة تشغيل وضع اللعبة مرة أخرى، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق خيار تشغيل وضع اللعبة أو يمكنهم ببساطة إعادة تشغيل اللعبة في وضع ملء الشاشة، ومن المهم ملاحظة أن وضع اللعبة سيظل متوقفًا عن التشغيل حتى يقوم مستخدمو اللعبة باللعب حتى يقوموا بتشغيله مرة أخرى، وسيظل هذا الوضع معطلاً حتى إذا قام المستخدمون بإنهاء اللعبة وإعادة فتحها ولم يتحولوا إلى وضع ملء الشاشة.