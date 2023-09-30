شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدلة إلكترونية تساعد العدائين على الركض بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق من المهندسين الميكانيكيين في جامعة Chung-Ang في كوريا الجنوبية بدلة خارجية يمكنها مساعدة العدائين على قطع مسافات قصيرة بشكل أسرع، وتم نشر مشروعهم في مجلة Science Robotics، وهذه البدلة الخارجية هى نوع من الأجهزة التي يمكن ارتداؤها على الجسم.

وفقًا لما ذكره موقع "techxplore"، ابتكر المهندسون وعلماء الروبوتات بدلات خارجية على مدى السنوات العديدة الماضية لتطبيقات متعددة، وقد تم تطوير بعض الأنواع، على سبيل المثال، لمساعدة ذوي الإعاقة على المشي، كما أن البعض يساعد القوات في حمل الأحمال الثقيلة.

وعمل فريق البحث على بدلة خارجية مصممة خصيصًا لتحسين سرعة الجري، فظإن البدلة الخارجية التي صنعها الفريق في كوريا صغيرة الحجم وذات أجزاء قليلة، وتتكون من حقيبة ظهر تحتوي على حزمة الطاقة، والتي توفر الضغط على الكابلات التي تمتد من العبوة إلى الوركين وأسفل كل فخذ.

وتزن 4.4 كجم فقط، كما تعمل الكابلات على تحسين سرعة الجري من خلال المساعدة في كل خطوة، فعندما يتم اتخاذ خطوة، ينقبض الكابل المتصل، مما يؤدي إلى سحب الساق الخلفية للأمام بشكل أسرع من المعتاد.

دمج الباحثون أيضًا أجهزة استشعار وجهاز كمبيوتر لمعالجة المعلومات المتعلقة بالمشية، مما يسمح بالمزامنة تلقائيًا مع الخطوات أثناء جري الشخص.

اختبر الفريق البدلة الخارجية الخاصة بهم من خلال مطالبة العدائين المتطوعين الهواة بارتدائها والذهاب لجولتين بطول 200 متر.

كما ركض كل متطوع نفس المسافة مرتين بدون الجهاز، وتم توقيت جميع المتسابقين بدقة، ووجد الباحثون أن ارتداء البدلة يختصر 0.97 ثانية في المتوسط لسباق واحد.

حسن الفريق مؤخرا البدلة الخارجية الخاصة بهم وأفادوا بأن وزنها الآن يبلغ 2.5 كيلوجرام فقط، وإنهم يخططون لاختباره مع العدائين المحترفين.