تكنولوجيا: صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هاتف Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم Galaxy S24 Ultra الذي يظهر بتصميم منحني بنسبة ضئيلة في الجانبين.

تستمر شركة سامسونج في جذب الأنظار لسلسلة هواتفها المرتقبة Galaxy S24، حيث سلطت أحدث التسريبات المصورة الضوء على هاتف Galaxy S24 Ultra بشكل خاص.

ولقد شارك الصور ثلاثية الأبعاد SmartPrix مع @OnLeaks، حيث تكشف الصور عن تصميم Galaxy S24 Ultra من جميع الإتجاهات، كما يظهر بتصميم يحاكي Galaxy S23 Ultra.

ويضم هاتف Galaxy S24 Ultra عدد 4 من الكاميرات، بنفس الترتيب المميز لإصدار S23 Ultra، كما يتميز الهاتف بتصميم مستطيل، وإطار مسطح في الجزء العلوي والسفلي، وتصميم منحني بنسبة ضئيلة في الجانبين.

وتظهر الشاشة بتصميم مسطح مع إنحناء أقل مقارنة بهاتف S23 Ultra، ويؤكد مصدر التسريبات على أن سامسونج قررت خفض الحواف، ومن المتوقع أن يضم الهاتف أنحف الحواف التي قدمت في هواتف Ultra، على أن تتوافق سماكة الحافة السفلية للهاتف مع الحواف الأخرى.

أيضاً من المقرر أن يتميز هذا الإصدار بتصميم من سبائك التيتانيوم، كما يتميز بوزن 233 جرام أي أخف 1 جرام من إصدار الشركة السابق.

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