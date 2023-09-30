تكنولوجيا: رصد جهاز Oppo Pad Neo اللوحي في منصة NBTC قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية Oppo Pad Neo، ولقد رصد الجهاز بالفعل في منصة NBTC قبل الإعلان المرتقب.

أعتمد جهاز Oppo Pad Neo اللوحي في منصة NBTC في تايلند، حيث يأتي هذا الإصدار بعد عدد من الإصدارات تشمل Oppo Pad الذي انطلق في شهر فبراير من عام 2022، وأجهزة Oppo Pad Air وOppo Pad 2.

ولقد ظهر جهاز Oppo Pad Neo اللوحي بنموذج رقم OPD2303 في قوائم NBTC، إلا أن التسريبات لم تقدم الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار، عدا أن الجهاز اللوحي يأتي بميزة الإتصال بشبكات LTE، لذا سيكون أول الأجهزة اللوحية المطورة من Oppo بميزة الإتصالات الخلوية.

أيضاً من المقرر أن تبدأ Oppo من خلال هذا الإصدار Oppo Pad Neo بإطلاق خط إنتاج جديد من الأجهزة اللوحية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول Oppo Pad Neo في الإعلان الرسمي المرتقب.

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